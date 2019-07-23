Экс-главу главу Запорожской ОГА, у которого нашли элитную недвижимость, отпустили под личное обязательство

Соломенский районный суд Киева 19 июля отпустил под личное обязательство бывшего главу Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля, которому объявили подозрение в декларировании недостоверной информации - в основу официального производства легли данные по расследованию программы "Схемы", сообщает "Радио Свобода".

По сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры, следственный судья частично удовлетворил ходатайство обвинения - и обязал Константина Брыля: прибывать к детективу, прокурору, суд по каждой требованию, не отлучаться из Киева без их разрешения, сообщать им о смене места жительства и/или работы воздерживаться от общения, которое касается обстоятельств данного уголовного производства с рядом свидетелей.

9 июля детективы НАБУ по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему руководителю Запорожской облгосадминистрации Константину Брылю о подозрении в декларировании недостоверной информации.

По данным следствия, Константин Брыль, который в течение апреля 2016 июнь 2019 возглавлял Запорожскую областную государственную администрацию, вопреки закону не подал декларацию 2015 года и не указал многочисленное имущество в декларациях за 2016-2017 годы. Речь идет об объектах недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

Ранее "Схемы" обнаружили, что Константин Брыль был единственным председателем ОГА, который в 2016 году не подал э-декларацию - хотя по закону "О предупреждении коррупции", он должен отчитаться о своих доходах до 1 ноября.

Журналисты также установили, что Константин Брыль, согласно информационной справкой Государственного реестра прав на недвижимое имущество, является владельцем более 40 соток земли и двух домов на 625 и 282 квадратных метров в элитном поселке Пуща-Водица в Киеве. Три из четырех гектаров ему подарил отец - Иван Брыль, который также почти всю жизнь проработал на госслужбе.

Также у Брыля пятеро детей: двое сыновей и три дочери. На своих страницах в сети Facebook сыновья указали, что живут и учатся в Германии. О богатой жизнь детей Константина Брыля также свидетельствует страница в Instagram его дочери: отдых на яхте на Лазурном побережье Франции, Майами, Мальдивы, Лондон.

Жена Константина Брыля Майя является владелицей квартиры площадью 222 квадратных метра и гаража в центре Киева, однокомнатной квартиры под Киевом, а также охотничьего дома в урочище "Дубрава" в Киевской области.

Сам Брыль тогда объяснил журналистам, что не обнародовать декларацию ему тогда приказала СБУ: "Не имею права нарушить приказ. Я являюсь действующим офицером Службы безопасности Украины. Для всех офицеров без исключения: для Бриля, для Иванова, для Петрова является особый порядок подачи в НАПК наших деклараций. Я ее подал. И раскрыть эту декларацию, которая содержит гораздо больше информации, чем обычная декларация, которую я подавал и она была общедоступной, я не имею права нарушать приказ".

Как сообщали Українські Новини, НАБУ сообщило о подозрении, которое просило САП согласовать, бывшему председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю в декларировании недостоверных данных.

Кроме того, жена запорожского губернатора Брыля владеет недвижимостью в аннексированном Крыму.