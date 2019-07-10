Запорожский экс-губернатор Брыль не задекларировал доходы на 43 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении, которое просило САП согласовать, бывшему председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю в декларировании недостоверных данных.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.\r\n9 июля детективы по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему председателю о совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса.\r\nСледствие установило, что экс-чиновник в электронной декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал.\r\nСреди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.\r\nСообщение о подозрении экс-губернатору направлено по почте из-за невозможности вручения его лично - такой порядок предусмотрен УПК.\r\nБывшему чиновнику о вызове в НАБУ детективы сообщили заранее, он лично подтвердил намерение явиться в НАБУ 9 июля в 14:00, но не пришел.\r\nС тех пор экс-чиновник на звонки детективов не отвечает.\r\nПо месту жительства лицо, представившееся охранником, сообщило детективам, что бывшего губернатора нет, получать документы это лицо отказалось.\r\nВ течение пребывания детективов рядом с местом проживания экс-чиновника из нескольких автомобилей за ними наблюдали неустановленные лица.\r\nРасследование фактов недекларирования детективы НАБУ начали при каденции топ-чиновника в январе 2017 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, друга губернатора Брыля оштрафовали на 480 гривен за неявку в НАБУ.\r\nТем временем жена запорожского губернатора Брыля владеет недвижимостью в аннексированном Крыму.