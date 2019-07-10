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10 июля 2019, среда, 15:28 723
Судебная власть 2019-07-10T16:30:02+03:00
Українські Новини
Запорожский экс-губернатор Брыль не задекларировал доходы на 43 млн гривен

Запорожский экс-губернатор Брыль не задекларировал доходы на 43 млн гривен

Константин Брыль. Фото: tsn.ua
Константин Брыль. Фото: tsn.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении, которое просило САП согласовать, бывшему председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю в декларировании недостоверных данных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

9 июля детективы по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему председателю о совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что экс-чиновник в электронной декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал.

Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Сообщение о подозрении экс-губернатору направлено по почте из-за невозможности вручения его лично - такой порядок предусмотрен УПК.

Бывшему чиновнику о вызове в НАБУ детективы сообщили заранее, он лично подтвердил намерение явиться в НАБУ 9 июля в 14:00, но не пришел.

С тех пор экс-чиновник на звонки детективов не отвечает.

По месту жительства лицо, представившееся охранником, сообщило детективам, что бывшего губернатора нет, получать документы это лицо отказалось.

В течение пребывания детективов рядом с местом проживания экс-чиновника из нескольких автомобилей за ними наблюдали неустановленные лица.

Расследование фактов недекларирования детективы НАБУ начали при каденции топ-чиновника в январе 2017 года.

Как сообщали Українськi Новини, друга губернатора Брыля оштрафовали на 480 гривен за неявку в НАБУ.

Тем временем жена запорожского губернатора Брыля владеет недвижимостью в аннексированном Крыму.

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