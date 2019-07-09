НАБУ просит САП согласовать подозрение экс-губернатору Запорожской области

Национальное антикоррупционное бюро, которое подготовило сообщение о подозрении Насалику, просит Специализированную антикоррупционноую прокуратуру согласовать сообщение о подозрении бывшему главе Запорожской облгосадминистрации Константину Брылю.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах."На выходе (подозрение) Брылю", - сказал он.\r\nПо его словам, проект подозрения поступил на рассмотрение руководства САП, речь идет только об одном (экс) губернаторе.\r\nБрыль подозревается в декларировании недостоверной информации.\r\nРанее досудебное расследование установило, что Брыль, получая годовой доход в размере около 10 тыс. долларов, несколько раз в год вместе с женой и 3 дочерьми путешествует за границу, а именно: в Турцию, Италию, Германию, Францию, Грецию и Израиль, где останавливается в дорогостоящих гостиницах.В частности стоимость услуг одной из авиакомпаний составила более 41,7 тыс. долларов.\r\nКроме того, дочери Брыля учатся в частной школе Киева, стоимость обучения в которой составляет 10 тыс. долларов за одного ребенка в год.\r\nСведения о данных расходах отсутствуют в декларации Брыля за 2016 год.\r\nКак сообщали Українськi Новини, несовершеннолетняя дочь запорожского губернатора Брыля получила почти 4 млн от продажи имущества.\r\nТем временем, глава Запорожской ОГА Брыль не задекларировал 5 авто и отдых стоимостью в разы выше официального дохода.\r\nТем временем, Кива обвинил запорожского губернатора Брыля в разворовывании бюджета Энергодара.