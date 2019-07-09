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09 июля 2019, вторник, 10:12 1087
Силовые структуры 2019-07-09T13:15:04+03:00
Українські Новини
НАБУ просит САП согласовать подозрение экс-губернатору Запорожской области

НАБУ просит САП согласовать подозрение экс-губернатору Запорожской области

Константин Брыль. Фото: 1news.zp.ua
Константин Брыль. Фото: 1news.zp.ua

Национальное антикоррупционное бюро, которое подготовило сообщение о подозрении Насалику, просит Специализированную антикоррупционноую прокуратуру согласовать сообщение о подозрении бывшему главе Запорожской облгосадминистрации Константину Брылю.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"На выходе (подозрение) Брылю", - сказал он.

По его словам, проект подозрения поступил на рассмотрение руководства САП, речь идет только об одном (экс) губернаторе.

Брыль подозревается в декларировании недостоверной информации.

Ранее досудебное расследование установило, что Брыль, получая годовой доход в размере около 10 тыс. долларов, несколько раз в год вместе с женой и 3 дочерьми путешествует за границу, а именно: в Турцию, Италию, Германию, Францию, Грецию и Израиль, где останавливается в дорогостоящих гостиницах.
В частности стоимость услуг одной из авиакомпаний составила более 41,7 тыс. долларов.

Кроме того, дочери Брыля учатся в частной школе Киева, стоимость обучения в которой составляет 10 тыс. долларов за одного ребенка в год.

Сведения о данных расходах отсутствуют в декларации Брыля за 2016 год.

Как сообщали Українськi Новини, несовершеннолетняя дочь запорожского губернатора Брыля получила почти 4 млн от продажи имущества.

Тем временем, глава Запорожской ОГА Брыль не задекларировал 5 авто и отдых стоимостью в разы выше официального дохода.

Тем временем, Кива обвинил запорожского губернатора Брыля в разворовывании бюджета Энергодара.

Больше новостей о: НАБУ подозрение САП Константин Брыль Недостоверное декларирование доходов

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