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27 серпня 2019, вівторок, 14:50 103
Силові структури 2019-08-27T16:30:02+03:00
Українські Новини
Не задекларував майже півмільйона: На екс-начальника поліції Одеської області Головіна завели ще одну справу

Не задекларував майже півмільйона: На екс-начальника поліції Одеської області Головіна завели ще одну справу

Дмитро Головін. Фото: od.npu.gov.ua
Дмитро Головін. Фото: od.npu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації колишнім начальником Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитром Головіним за 2017 рік.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

Справу відкрито за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Раніше за результатами перевірки декларації Головіна за 2017 рік Нацагентство щодо запобігання корупції виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (484 тис. гривень)

Встановлено, що він не задекларував його ж автомобіль, квартиру і квартиру дружини, а також вказав недостовірні відомості про свої доходи і доходи дружини.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього начальника Головного управління Нацполиции в Одеській області Дмитра Головіна, який підозрюється в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Дмитро Головін підозрюється в розкраданні великої партії цигарок, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягає на взятті Головіна під варту.

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