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27 серпня 2019, вівторок, 12:25 16
Силові структури 2019-08-27T14:00:02+03:00
Українські Новини
Бойовики побудували біля мосту в Станиці Луганській нову споруду і зривають розведення сил

Бойовики побудували біля мосту в Станиці Луганській нову споруду і зривають розведення сил

Бойовики "ЛНР" зривають розведення сил у Станиці Луганській, побудувавши нові фортифікаційні споруди біля мосту.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Зокрема, замість активних дій з демонтажу фортифікаційних споруд, російські найманці з тильної сторони розмістили чергову тимчасову споруду "кунг", з написом так званого СЦКК, тим самим зафіксувавши свою присутність на ділянці розведення №1. Слід зазначити, що згідно з Рамковим рішенням ТКГ та інших Мінських домовленостей ділянка розведення "Станиця Луганська" повинен бути вільним від будь-яких мілітарних структур", - йдеться в повідомленні.

 

Наголошується, що такі дії зривають розведення сил в Станиці, а також не дають можливості українській стороні почати ремонт мосту.

Нагадаємо, українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській.

Раніше в СЦКК заявили, що бойовики затягують демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.

Також у Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.

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