Бойовики побудували біля мосту в Станиці Луганській нову споруду і зривають розведення сил

Бойовики "ЛНР" зривають розведення сил у Станиці Луганській, побудувавши нові фортифікаційні споруди біля мосту.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Зокрема, замість активних дій з демонтажу фортифікаційних споруд, російські найманці з тильної сторони розмістили чергову тимчасову споруду "кунг", з написом так званого СЦКК, тим самим зафіксувавши свою присутність на ділянці розведення №1. Слід зазначити, що згідно з Рамковим рішенням ТКГ та інших Мінських домовленостей ділянка розведення "Станиця Луганська" повинен бути вільним від будь-яких мілітарних структур", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що такі дії зривають розведення сил в Станиці, а також не дають можливості українській стороні почати ремонт мосту.

Нагадаємо, українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській.

Раніше в СЦКК заявили, що бойовики затягують демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.

Також у Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.