Загострення в ООС: бойовики 12 разів порушили режим тиші, поранено воїна ЗСУ

Протягом доби, 26 серпня, на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим тиші, в результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

Протягом доби, 26 серпня, на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим тиші, внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє прес-служба Штабу ООС.

Зазначається, що противники 12 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонені Мінськими угодами міномети 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 7 обстрілів позицій ОС: поблизу Водяного, Лебединського і Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 5 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Травневого, Шумів, Луганського, а поблизу Новолуганського противники використали заборонені Мінськими угодами міномети 82 мм.

Внаслідок обстрілів один військовий ЗСУ отримав поранення.

Зазначається, що з початку поточної доби, 27 серпня, бойовики здійснили один обстріл зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Талаківки.

Як повідомляли Українські Новини, на Донеччині з початку "хлібного перемир'я" загинули вісім бійців ЗСУ.

Раніше, 25 серпня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил(ООС) на Донбасі поблизу Горлівки загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар 53-ї механізованої бригади з позивним Тихий.