На Донбассе боевики во время обстрела ранили бойца ВСУ

Боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, один военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций украинских военных.

Во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе с начала "хлебного перемирия" погибли восемь бойцов ВСУ.

Ранее, 25 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил(ООС) на Донбассе вблизи Горловки погиб командир взвода 24-го батальона Айдар 53-й механизированной бригады с позывным Тихий.