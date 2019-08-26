На Донбассе боевики во время обстрела ранили бойца ВСУ

Боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, один военнослужащий ранен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. \r\nПротивник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций украинских военных.\r\nВо время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Донбассе с начала "хлебного перемирия" погибли восемь бойцов ВСУ.\r\nРанее, 25 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил(ООС) на Донбассе вблизи Горловки погиб командир взвода 24-го батальона Айдар 53-й механизированной бригады с позывным Тихий.