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26 августа 2019, понедельник, 22:32 25
Силовые структуры 2019-08-26T22:40:03+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики во время обстрела ранили бойца ВСУ

На Донбассе боевики во время обстрела ранили бойца ВСУ

Боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, один военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. 

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций украинских военных.

Во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе с начала "хлебного перемирия" погибли восемь бойцов ВСУ.

Ранее, 25 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил(ООС) на Донбассе вблизи Горловки погиб командир взвода 24-го батальона Айдар 53-й механизированной бригады с позывным Тихий.

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