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26 серпня 2019, понеділок, 22:06 10
Політика 2019-08-26T22:18:50+03:00
Українські Новини
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні

Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні

Нормандський формат. Фото: news.tut.by
Нормандський формат. Фото: news.tut.by

Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні. Про це йдеться в заяві за підсумками саміту G7, пише УП з посиланням на Bloomberg.

Так, повідомляється, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що сам писав текст заяви. Вона складається з 5 пунктів, одним з яких є питання України.

"Франція і Німеччина організовує саміт у нормандському форматі в найближчі тижні для досягнення відчутних результатів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що інші пункти стосуються торгівлі, Ірану, Лівії та Гонконгу.

Щодо торгівлі, G7 закликає до реформ СОТ для посилення захисту інтелектуальної власності та швидкого подолання несправедливих торгових практик. Що стосується Ірану, який став одним з ключових питань саміту, лідери погодилися, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, і вони повинні підтримувати регіональну стабільність.

Наголошується, що у відношенні Лівії, G7 закликала до тривалого припинення вогню і мирних переговорів.

Що стосується Гонконгу, G7 підтвердила існування і важливе значення китайсько-британської спільної декларації 1984 року по Гонконгу і закликала уникати насильства.

Як повідомляли Українські Новини, Меркель заявила про підготовку нової зустрічі в нормандському форматі в Парижі.

Тим часом США, Німеччина і Франція проведуть консультації з нової зустрічі в "нормандському форматі".

Також Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведениии зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом.

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