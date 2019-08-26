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26 серпня 2019, понеділок, 16:00 15
Політика світу 2019-08-26T19:00:02+03:00
Українські Новини
Трюдо і Меркель закликали Україну до подальших реформ

Трюдо і Меркель закликали Україну до подальших реформ

Прем'єр Канади Трюдо і канцлер Німеччини Меркель. Фото: pm.gc.ca
Прем'єр Канади Трюдо і канцлер Німеччини Меркель. Фото: pm.gc.ca

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Ангела Меркель в рамках саміту G7 ("Великої сімки") обговорили впровадження реформ в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прем'єра Канади.

"Прем'єр-міністр і канцлер обговорили підтримку України та відзначили важливість реформ, відзначивши значний відповідний мандат, наданий після президентських і парламентських виборів", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили інші виклики у світі, зокрема, на боротьбу зі змінами клімату.

Як повідомляли Українські Новини, Меркель виступає за якнайшвидше проведення саміту "нормандської четвірки".

США, Німеччина і Франція проведуть консультації з нової зустрічі в "нормандському форматі".

Також Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведениии зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом.

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