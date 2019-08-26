Трюдо і Меркель закликали Україну до подальших реформ

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Ангела Меркель в рамках саміту G7 ("Великої сімки") обговорили впровадження реформ в Україні.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби прем'єра Канади.\r\n"Прем'єр-міністр і канцлер обговорили підтримку України та відзначили важливість реформ, відзначивши значний відповідний мандат, наданий після президентських і парламентських виборів", - йдеться в повідомленні.\r\nТакож сторони обговорили інші виклики у світі, зокрема, на боротьбу зі змінами клімату.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Меркель виступає за якнайшвидше проведення саміту "нормандської четвірки".\r\nСША, Німеччина і Франція проведуть консультації з нової зустрічі в "нормандському форматі".\r\nТакож Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведениии зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом.