На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти

Обласні та Київська міська адміністрації забезпечували фінансування і присутність учасників Урочистого маршу 24 серпня в Києві, а також участь делегацій на репетиціях маршу 22 і 23 серпня.\r\nПро це йдеться в тексті листа Офісу Президента України обласним адміністраціям, копія якого надана ОПУ на інформаційний запит Українських Новин.\r\nТак, для участі в репетиціях 22 і 23 серпня місцеві адміністрації формували делегації "вчителів, лікарів та активістів". Листом прямо пропонувалося включати такі делегації "одного з представників медичної, освітньої галузей та представників громадськості".\r\nЇх присутність на репетиціях організовувалося і фінансувалося місцевими адміністраціями.\r\nТакож з місцевих бюджетів фінансувалося присутність учасників самого заходу 24 серпня. Їх списки завчасно (за тиждень до заходу) передавалися координаторами делегацій від областей у президентський офіс. При цьому, по кожному участнику потрібно було вказати прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце роботи, вид діяльності, особисті досягнення, а також особистий номер телефону та адресу електронної пошти).\r\n\r\n\r\nЗбором персональних даних займалися координатори, які використовують в роботі адреси електронної пошти президентського офісу.\r\nНагадаємо, в суботу, 24 серпня, жителі України відзначили 28-ю річницю Дня Незалежності.\r\nАлан Бадоєв та Олена Коляденко зрежисирували "Ходу Гідності" на День незалежності.\r\nОфіційні заходи і Марш захисників у столиці в День незалежності пройшли без серйозних порушень громадського порядку, були затримані три людини.