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26 серпня 2019, понеділок, 16:34 111
Суспільство 2019-08-26T16:45:01+03:00
Українські Новини
На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти

На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти

Обласні та Київська міська адміністрації забезпечували фінансування і присутність учасників Урочистого маршу 24 серпня в Києві, а також участь делегацій на репетиціях маршу 22 і 23 серпня.

Про це йдеться в тексті листа Офісу Президента України обласним адміністраціям, копія якого надана ОПУ на інформаційний запит Українських Новин.

Так, для участі в репетиціях 22 і 23 серпня місцеві адміністрації формували делегації "вчителів, лікарів та активістів". Листом прямо пропонувалося включати такі делегації "одного з представників медичної, освітньої галузей та представників громадськості".

Їх присутність на репетиціях організовувалося і фінансувалося місцевими адміністраціями.

Також з місцевих бюджетів фінансувалося присутність учасників самого заходу 24 серпня. Їх списки завчасно (за тиждень до заходу) передавалися координаторами делегацій від областей у президентський офіс. При цьому, по кожному участнику потрібно було вказати прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце роботи, вид діяльності, особисті досягнення, а також особистий номер телефону та адресу електронної пошти).

Збором персональних даних займалися координатори, які використовують в роботі адреси електронної пошти президентського офісу.

Нагадаємо, в суботу, 24 серпня, жителі України відзначили 28-ю річницю Дня Незалежності.

Алан Бадоєв та Олена Коляденко зрежисирували "Ходу Гідності" на День незалежності.

Офіційні заходи і Марш захисників у столиці в День незалежності пройшли без серйозних порушень громадського порядку, були затримані три людини.

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