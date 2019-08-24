"Граната" во время речи Зеленского и "минирование" Майдана: Нацполиция задержала троих нарушителей

Официальные мероприятия и Марш защитников в столице в День независимости прошли без серьезных нарушений общественного порядка, были задержаны три человека.\r\nОб этом сообщает страница МВД в Facebook со ссылкой на начальника полиции Киева Андрея Крищенко. \r\nВ частности, один человек взобрался на металлическую конструкцию во время речи президента, заявил, что у него есть граната, и отказывался спускаться.\r\n"Человек, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции, и был задержан сотрудниками полиции. На него составлены два админпротокола, никаких запрещенных вещей при нем не было", - сообщил Крищенко.\r\nЕще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на каннабис.\r\nКроме того, было одно сообщение о заминировании Майдана Незалежности, по этому факту возбуждено уголовное производство.\r\nВсего в торжествах по случаю Дня Независимости, по предварительным подсчетам, приняли участие около 50 тысяч человек.\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня отмечается 28-я годовщина Дня независимости Украины.\r\nАлан Бадоев и Елена Коляденко срежиссировали "Шествие Достоинства" на День независимости. Также в Офисе Президента утвердили план мероприятий ко Дню независимости Украины.