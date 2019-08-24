"Граната" во время речи Зеленского и "минирование" Майдана: Нацполиция задержала троих нарушителей

Официальные мероприятия и Марш защитников в столице в День независимости прошли без серьезных нарушений общественного порядка, были задержаны три человека.

Об этом сообщает страница МВД в Facebook со ссылкой на начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

В частности, один человек взобрался на металлическую конструкцию во время речи президента, заявил, что у него есть граната, и отказывался спускаться.

"Человек, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции, и был задержан сотрудниками полиции. На него составлены два админпротокола, никаких запрещенных вещей при нем не было", - сообщил Крищенко.

Еще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на каннабис.

Кроме того, было одно сообщение о заминировании Майдана Незалежности, по этому факту возбуждено уголовное производство.

Всего в торжествах по случаю Дня Независимости, по предварительным подсчетам, приняли участие около 50 тысяч человек.

Как сообщали Українські Новини, сегодня отмечается 28-я годовщина Дня независимости Украины.

Алан Бадоев и Елена Коляденко срежиссировали "Шествие Достоинства" на День независимости.



Также в Офисе Президента утвердили план мероприятий ко Дню независимости Украины.