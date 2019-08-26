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26 серпня 2019, понеділок, 09:10 13
Фінанси 2019-08-26T10:45:01+03:00
Українські Новини
Огірки в Україні подорожчали на 30% за тиждень: за рік ціна підскочила в 1,5 рази

Огірки в Україні подорожчали на 30% за тиждень: за рік ціна підскочила в 1,5 рази

Огірки. Фото: pixabay
Огірки. Фото: pixabay

Минулого тижня тепличні комбінати України підвищили ціни на огірки.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зростання цін, за словами учасників ринку, як і раніше, було пов'язаний з сезонною нестачею пропозиції, хоча, в деяких господарствах вже приступили до збирання огірка другої сівозміни. Крім того, напередодні святкових вихідних помітно зросла активність покупців, що також сприяло подорожчанняю даної продукції.

Так, тільки з початку тижня ціна на тепличний огірок в Україні зросла в середньому на 29%, і сьогодні комбінати пропонують до продажу цю продукцію за ціною 12-15 грн/кг ($0,48-0,60/кг). При цьому учасники ринку відзначають, що, незважаючи на таке стрімке подорожчання, попит на тепличний огірок на українському ринку залишається досить високим.

Важливо відзначити, що подорожчанню тепличних огірків, крім усього іншого, сприяла обмежена пропозиція ґрунтової продукції. Основну частку продукції відкритого ґрунту зараз представляє огірок невисокої якості, що підвищує інтерес покупців до якісної продукції з теплиць.

Необхідно додати, що в кінці серпня 2018 року тепличні огірки українські комбінати пропонували до продажу в середньому в 1,5 рази дешевше, ніж сьогодні.

Як повідомляли Українські Новини, аграрії прогнозують, що країна може зіткнутися з дефіцитом картоплі.

Тим часом продукти з борщового набору в червні подешевшали на 19 гривень.

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