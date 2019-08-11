подписаться на рассылку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
11 августа 2019, воскресенье, 08:53 73
Экономика 2019-08-11T10:45:02+03:00
Українські Новини
Цены на огурцы продолжают расти

Цены на огурцы продолжают расти

Огурцы. Фото: pixabay
Огурцы. Фото: pixabay

На этой неделе опять подорожали огурцы. Предложение данной продукции на рынке по сравнению с прошлой неделей заметно снизилось, поскольку из-за прохладной и дождливой погоды созревания огурцов в открытом грунте несколько замедлилось. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На сегодняшний день грунтовый огурец из местных хозяйств поступает в продажу по цене 10-15 грн/кг ($0,40-0,59/кг), что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"По словам отраслевых экспертов, повышать цены на огурец украинским хозяйствам удается, прежде всего, за счет весьма ограниченного предложения. Выборки грунтового огурца малообъемные из-за дождливой погоды. В то же время, поставки тепличной продукции также небольшие, поскольку к реализации огурца второго оборота пока приступили единичные комбинаты. Большинство украинских тепличных комбинатов планируют выйти на рынок во второй половине августа", - говорится в сообщении.

EastFruit отмечает, что на данный момент цены на грунтовой огурец на украинском рынке варьируются фактически в том же диапазоне, что и в аналогичный период год назад. При этом большинство операторов рынка пока не видят предпосылок для снижения цен в данном сегменте.

Как сообщали Українські Новини, в Украине назревает дефицит картошки.

Ранее игредиенты на окрошку подорожали: сколько стоит приготовить блюдо.

Тем временем борщевой набор в июне подешевел на 19 гривен.

 

Больше новостей о: Овощи Огурцы Цены на огурцы

Архив
Новости
В Румынии тысячи людей пришли на митинг требовать отставки правительства 10:40
В Праге при поддержке мэрии прошел масштабный гей-парад 09:45
Цены на огурцы продолжают расти 08:53
Водитель пытался скрыться с места ДТП. Фото:
В Киеве на Позняках водитель Audi влетел в Seat и устроил гонки с полицией 08:32
Помощник кандидата в депутаты от "Сила и честь" угрожал детям расстрелом 08:01
больше новостей
В Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю 12:48 Карта
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Парфенов. Фото: ТАСС
Видео дня: Парфенов прочитал реп на 50-тысячном митинге протеста в Москве 21:15
Я же вам сказала уйти еще 20 минут назад, почему вы еще тут, - пресс-служба Зеленского журналистке в Стамбуле 13:16
больше новостей
Суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Грицака и экс-замглавы СБУ Демчины 11:23
Коровченко проиграл очередной суд, - адвокат 21:55
В Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю 12:48 Карта
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok