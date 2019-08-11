Цены на огурцы продолжают расти

На этой неделе опять подорожали огурцы. Предложение данной продукции на рынке по сравнению с прошлой неделей заметно снизилось, поскольку из-за прохладной и дождливой погоды созревания огурцов в открытом грунте несколько замедлилось. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На сегодняшний день грунтовый огурец из местных хозяйств поступает в продажу по цене 10-15 грн/кг ($0,40-0,59/кг), что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"По словам отраслевых экспертов, повышать цены на огурец украинским хозяйствам удается, прежде всего, за счет весьма ограниченного предложения. Выборки грунтового огурца малообъемные из-за дождливой погоды. В то же время, поставки тепличной продукции также небольшие, поскольку к реализации огурца второго оборота пока приступили единичные комбинаты. Большинство украинских тепличных комбинатов планируют выйти на рынок во второй половине августа", - говорится в сообщении.

EastFruit отмечает, что на данный момент цены на грунтовой огурец на украинском рынке варьируются фактически в том же диапазоне, что и в аналогичный период год назад. При этом большинство операторов рынка пока не видят предпосылок для снижения цен в данном сегменте.

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