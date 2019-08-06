В Украине назревает дефицит картошки: какими будут цены и чем заменить овощ

Украинцев уже пугают рекордные цены на помидоры. Кроме того, цены на сахар вскоре подскочат почти на четверть. При этом аграрии прогнозируют, что страна также столкнется с дефицитом картофеля.

Как пишет "Сегодня", в начале августа у картошки заканчивается период вегетации. Это означает, что клубни уже сформированы и больше растение не вырастет. Картофелевод Николай Фурдыга рассказывает, что раннему урожаю навредила жара, а более позднему – дожди. Картошка есть, но она более мелкая, чем ожидали.

Картошка в этом году или мелкая, или слабая, а потому избежать дефицита качественного овоща будет сложно. По этой причине его стоимость ударит по кошелькам украинцев. Цена, как прогнозируют эксперты, будет минимум вдвое выше, чем в прошлом году.

Сейчас за килограмм картошки просят около 18 гривен. И цена опустится максимум на две гривни.

Впрочем, запасаться мешками картошки сейчас аграрии не советуют – долго лежать овощ не сможет, ведь доспевал он в экстремальных условиях.

"Недостаточная защита от проволочника, а также трещины, ведь в период вегетации было много и дождливого периода, и засушливого. Причем сразу после засухи пошли дожди, процессы роста были быстрые, потому клубни разрушаются. Эта картошка не долежит до весны", – объясняет замдиректора по вопросам селекции и семеноводства Института картофелеводства Николай Фурдыга.

Тем, кто все же собирается запасаться картофелем на зиму, специалисты советуют подождать еще хотя бы месяц.

"Если люди хотят немного сэкономить и купить картошку несколько дешевле, это следует сделать где-то в начале-середине сентября. Это будет пиковый сезон сбора украинской картошки", – советует аналитик Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко.

Тем, для кого картошка в этом году окажется слишком дорогой, диетологи советуют альтернативу.

"Можно заменить морковью. А еще есть такой овощ – батат. Это тоже кархмалистые овощи, они, как и картошка, содержат много быстроусваиваемого крахмала", – рассказывает врач-диетолог Инна Раилко.

А вот бояться, что зимой картошка исчезнет с прилавков, не нужно, успокаивают эксперты. Они уверяют, что крупные агрофирмы, которые выращивают картофель, располагают овощехранилищами, где корнеплод сохранится до весны. Кроме того, при необходимости украинцев спасет импорт.

Как сообщали Українськi Новини, эксперты дали советы, как тратить меньше на продукты.