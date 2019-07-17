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17 июля 2019, среда, 07:01 515
Общество 2019-07-17T07:01:02+03:00
Українські Новини
Борщевой набор овощей подешевел на 19 гривен в июне

Борщевой набор овощей подешевел на 19 гривен в июне

Овощи. Фото: dreamstime.com
Овощи. Фото: dreamstime.com

В июне средние потребительские цены на овощи борщевого набора снизились на 18,3%, или на 19,29 гривны, до 86,02 гривны/кг по сравнению с маем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Больше всего подешевела белокочанная капуста, цены на которую снизились в 1,9 раза до 9,73 гривны/кг.

Стоимость лука снизилась на 34%, или на 9,75 гривны, до 18,73 гривны/кг.

Цены на картофель повысились на 22,7% до 17,26 гривны/кг, на свеклу - снизились на 8,8% до 19,66 гривны/кг.

При этом морковь упала в цене на 8,3% до 20,64 гривны/кг.

В мае средние потребительские цены на эту продукцию были такими: картофель - 14,07 гривны/кг, капуста - 18,69 гривны/кг; свекла - 21,55 гривны/кг, лук - 28,48 гривны/кг; морковь - 22,52 гривны/кг.

Как сообщали Українські Новини, украинцы почти половину доходов тратят на еду, европейцы - 12%

Овощная корзина за год подорожала на 37%, и ее стоимость составила 74,3 грн против 54,4 грн в прошлом году (с добавлением яблок).

Цена поднялась на все 47%, и стоимость корзины на 1 марта 2019 составляла 77,5 грн, тогда как год назад она стоила 52,7 грн.

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