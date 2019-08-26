Вночі у центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду", введений план "Сирена"

У центрі Києва невідомі з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду", поліція ввела план перехоплення "Сирена".

Про це повідомляє "Інформатор".

Видання повідомляє, що в ніч на 26 серпня жителів Києва налякав гучний хлопок, який чули в різних куточках столиці. Виявилося, що епіцентр вибуху знаходиться в будівлі за адресою вулиця Паньківська, 5.

За даними правоохоронців, атаку скоїли двоє людей, які зникли на мопеді в невідомому напрямку. У Києві введено оперативний план перехоплення "Сирена".

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Будинок, що став об'єктом атаки, належить ВАТ "Мостобуд". Снаряд потрапив в одне з вікон на четвертому будинку, на третьому та п'ятому поверхах пошкоджено шибки. Правоохоронці не уточнили, що саме знаходиться у даному приміщенні, так як деякі офіси здаються в оренду.

Через дорогу від місця події виявлено отстрелянный тубус від ручного протитанкового гранатомета.

За словами поліції, попередньо, саме з цієї зброї здійснювався обстріл.

На даний момент рух на вулиці Паньківській перекрито. На місці працюють поліцейські, вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи. Ведуть чергування медики і рятувальники.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня, в Києві двоє невідомих здійснили обстріл будівлі "112 Україна".

Голосіївський суд Києва був обстріляний невідомими.

Раніше вікно офісу НСЖУ на Хрещатику обстріляли з вогнестрілів.