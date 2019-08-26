підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Вночі у центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду", введений план "Сирена"
26 серпня 2019, понеділок, 08:12 15
Події 2019-08-26T10:45:02+03:00
Українські Новини
Вночі у центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду", введений план "Сирена"

Вночі у центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду", введений план "Сирена"

У центрі Києва невідомі з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду", поліція ввела план перехоплення "Сирена".

Про це повідомляє "Інформатор".

Видання повідомляє, що в ніч на 26 серпня жителів Києва налякав гучний хлопок, який чули в різних куточках столиці. Виявилося, що епіцентр вибуху знаходиться в будівлі за адресою вулиця Паньківська, 5.

За даними правоохоронців, атаку скоїли двоє людей, які зникли на мопеді в невідомому напрямку. У Києві введено оперативний план перехоплення "Сирена".

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Будинок, що став об'єктом атаки, належить ВАТ "Мостобуд". Снаряд потрапив в одне з вікон на четвертому будинку, на третьому та п'ятому поверхах пошкоджено шибки. Правоохоронці не уточнили, що саме знаходиться у даному приміщенні, так як деякі офіси здаються в оренду.

Через дорогу від місця події виявлено отстрелянный тубус від ручного протитанкового гранатомета.

За словами поліції, попередньо, саме з цієї зброї здійснювався обстріл.

На даний момент рух на вулиці Паньківській перекрито. На місці працюють поліцейські, вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи. Ведуть чергування медики і рятувальники.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня, в Києві двоє невідомих здійснили обстріл будівлі "112 Україна".

Голосіївський суд Києва був обстріляний невідомими.

Раніше вікно офісу НСЖУ на Хрещатику обстріляли з вогнестрілів.

Більше новин про: Гранатомет Обстріл з гранатомета

Архів
Новини
В бою під Горлівкою загинув командир взводу батальйону "Айдар" 10:25
Photo by^ https://www.fotbal.cz/
Відрадно, що у велику футбольну осінь Україна входить з першою перемогою на рівні збірних команд, - Костюченко 10:09
США ввели другий пакет санкцій проти РФ у зв'язку зі "справою Скрипалів" 10:00
Смертельне ДТП у Києві. Фото: Інформатор.
Смертельна ДТП на проспекті Перемоги в Києві: BMW зачепив Chevrolet Lacetti і загорівся 09:35
Огірки в Україні подорожчали на 30% за тиждень: за рік ціна підскочила в 1,5 рази 09:10
більше новин
"Роттердам+" забезпечив найнижчу ціну на електроенергію, - Розенко 13:26
Кличко привітав Україну з Днем Незалежності 16:18
Мінфін і МВС будуть боротися з ухиленням від сплати роздрібного акцизу 12:01
Екс-голову НКРЕКП Вовка ніхто розшукувати не буде, - Москаль 11:48
ДСА відкрила нове приміщення апеляційного адмінсуду в Одесі 11:31
більше новин
Трамп через держсекретаря привітав Україну з Днем незалежності 11:52
Медики зафіксували першу смерть від невідомої хвороби, яку пов'язують з вейпінгом 23:48
Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ 16:32
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Наш сусід відібрав двох дітей: Зеленський порівняв Крим з викраденою дитиною 12:26
Повний текст промови Зеленського на Ході гідності до Дня незалежності 13:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok