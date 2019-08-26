Вночі у центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду", введений план "Сирена"

У центрі Києва невідомі з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду", поліція ввела план перехоплення "Сирена".\r\nПро це повідомляє "Інформатор".\r\nВидання повідомляє, що в ніч на 26 серпня жителів Києва налякав гучний хлопок, який чули в різних куточках столиці. Виявилося, що епіцентр вибуху знаходиться в будівлі за адресою вулиця Паньківська, 5.\r\nЗа даними правоохоронців, атаку скоїли двоє людей, які зникли на мопеді в невідомому напрямку. У Києві введено оперативний план перехоплення "Сирена".\r\n\r\nВнаслідок інциденту ніхто не постраждав. Будинок, що став об'єктом атаки, належить ВАТ "Мостобуд". Снаряд потрапив в одне з вікон на четвертому будинку, на третьому та п'ятому поверхах пошкоджено шибки. Правоохоронці не уточнили, що саме знаходиться у даному приміщенні, так як деякі офіси здаються в оренду.\r\nЧерез дорогу від місця події виявлено отстрелянный тубус від ручного протитанкового гранатомета.\r\n\r\nЗа словами поліції, попередньо, саме з цієї зброї здійснювався обстріл.\r\nНа даний момент рух на вулиці Паньківській перекрито. На місці працюють поліцейські, вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи. Ведуть чергування медики і рятувальники.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 13 липня, в Києві двоє невідомих здійснили обстріл будівлі "112 Україна".\r\nГолосіївський суд Києва був обстріляний невідомими.\r\nРаніше вікно офісу НСЖУ на Хрещатику обстріляли з вогнестрілів.