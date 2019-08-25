В результаті обстрілу бойовиків загинув 20-річний військовий, троє поранені

1 військовослужбовець загинув і 3 поранені в результаті обстрілу в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"25 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил під час обстрілу ворожих чотири військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, під час евакуації в медичний заклад один з військовослужбовців від отриманих поранень помер.\r\nІнші військовослужбовці вже знаходяться під наглядом медичних фахівців.\r\nКомандування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.\r\n25 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 20-річний військовослужбовець 35 бригади морської піхоти ВСУ Віталій Собко. \r\n\r\n"25 серпня 2019 року під час виконання обов'язків військової служби в зоні проведення операції Об'єднаних Сил, загинув наш земляк, військовослужбовець 35 бригади Морської піхоти Збройних Сил України, Собко Віталій Олегович", - повідомляє Ланівецький комісаріат.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій почала демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській (Луганська область).\r\nРаніше в СЦКК заявили, що бойовики затягують демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.\r\nТакож у Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутніть гарантій безпеки від бойовиків.