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25 серпня 2019, неділя, 22:25 10
Силові структури 2019-08-26T00:45:02+03:00
Українські Новини
В результаті обстрілу бойовиків загинув 20-річний військовий, троє поранені

В результаті обстрілу бойовиків загинув 20-річний військовий, троє поранені

Під час евакуації в медичний заклад один з військовослужбовців від отриманих поранень помер. Фото: terminovo.te.ua
Під час евакуації в медичний заклад один з військовослужбовців від отриманих поранень помер. Фото: terminovo.te.ua

1 військовослужбовець загинув і 3 поранені в результаті обстрілу в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"25 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил під час обстрілу ворожих чотири військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, під час евакуації в медичний заклад один з військовослужбовців від отриманих поранень помер.

Інші військовослужбовці вже знаходяться під наглядом медичних фахівців.

Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

25 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 20-річний військовослужбовець 35 бригади морської піхоти ВСУ Віталій Собко. 

"25 серпня 2019 року під час виконання обов'язків військової служби в зоні проведення операції Об'єднаних Сил, загинув наш земляк, військовослужбовець 35 бригади Морської піхоти Збройних Сил України, Собко Віталій Олегович", - повідомляє Ланівецький комісаріат.

Як повідомляли Українські Новини, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій почала демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській (Луганська область).

Раніше в СЦКК заявили, що бойовики затягують демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.

Також у Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутніть гарантій безпеки від бойовиків.

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Під час евакуації в медичний заклад один з військовослужбовців від отриманих поранень помер. Фото: terminovo.te.ua
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