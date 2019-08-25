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25 серпня 2019, неділя, 18:54 18 Список
Транспорт 2019-08-25T19:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві на десяти станціях метро перестали продавати і поповнювати "зелені картки"

У Києві на десяти станціях метро перестали продавати і поповнювати "зелені картки"

Проїзний. Фото: facebook.com/pg/kyivmetro
Проїзний. Фото: facebook.com/pg/kyivmetro

Слідом за жетонами, які будуть поступово виведені з обігу до 30 жовтня 2019 року, столична підземка взялася за проїзні. Так, з 25 серпня на 10 станціях київського метрополітену значна частина станцій припинить продаж карток метро.

Це рішення, згідно повідомлення на офіційному сайті КМДА, пов'язано з тим, що весь міський транспорт столиці переходить на систему з єдиним електронним квитком.

Всього таких станцій буде десять — на додачу до станції метро "Теремки" додадуться нові станції. На деяких станціях продаж "зелених карок" припиниться тільки частково. Розраховуватися за проїзд раніше оплаченими поїздками все ще можна.

Мешканці Києва зможуть користуватися усіма можливими способами оплати за проїзд у метрополітені: жетонами, картами метро, смартфонами і Kyiv Smart Card.

Купити або поповнити картку метро буде не можна на наступних станціях:

  • "Хрещатик" (центральний вихід);
  • "Театральна";
  • "Майдан Незалежності";
  • "Академмістечко" (вихід до магазину NOVUS);
  • "Лісова" (вихід до ТЦ "Даринок");
  • "Арсенальна";
  • "Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан");
  • "Сирець"
  • "Почайна" (вихід до вулиці Степана Бандери);
  • "Площа Льва Толстого".

Як повідомляли Українські Новини, станція комунального підприємства "Київський метрополітен" "Позняки" після "Нивок", "Теремків" і "Іподрому" відмовилася від жетонів в одному вестибюлі з 21 липня.

Тим часом біля метро "Вокзальна" регулярно утворюються величезні черги за жетонами. На станції метро "Вокзальна" зараз стоїть лише один автомат для купівлі жетонів.

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