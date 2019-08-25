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25 серпня 2019, неділя, 16:32 11
Політика 2019-08-25T17:45:02+03:00
Українські Новини
Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ

Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ

Лідери
Лідери "Великої сімки" в Біарріце. Фото: ©Justin Trudeau

На саміті у французькому місті Біарріц лідери Групи семи крім обговорення українського питання погодилися зміцнювати діалог і координацію з Росією.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дипломатичне джерело, передає "Європейська правда".

Зазначається, що лідери вирішили зайняти таку позицію під час вечері, яка відкривала саміт G7 у суботу.

"Вони погодилися з ідеєю, що G7 зміцнить діалог і координацію з Росією щодо поточних криз, однак зазначили, що занадто рано повертати росіян за стіл" - сказало джерело.

Росію вигнали з групи найбільш економічно розвинених держав G8 через анексію українського Криму в 2014 році.

У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція. Він також заявив про можливе запрошення на наступний саміт Групи семи президента РФ Владіміра Путіна.

Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8. Пізніше до цієї позиції приєдналась Канада.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.

Проте раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7.

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