G7 рассмотрит вопрос Украины на саммите во Франции

Лидеры стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) рассмотрят вопрос Украины на саммите во Франции.\r\nОб этом канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в видеообращении, размещенном ее спикером Штеффеном Зайбертом в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Мы, конечно, будем говорить о теме Украины, мы, конечно, будем говорить об отношениях с Россией", - сказала канцлер.\r\nСреди других тем Меркель назвала проблемы неравенства, экологии, здравоохранения, дигитализации и сотрудничества с Африкой.\r\nПрезидент Франции Эммануэль Макрон в видеобращении в Twitter также отметил, что лидеры стран обсудят ситуацию в Украине.\r\n"Кризисы в Иране, Сирии, Ливии и Украине могут показаться очень далекими. В то же время эти темы касаются нас ежедневно", - говорил Макрон.\r\n24 августа начнется саммит стран "Большой семерки" в Биаррице во Франции.Как сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.\r\nОднако ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.