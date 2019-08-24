G7 рассмотрит вопрос Украины на саммите во Франции

Лидеры стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) рассмотрят вопрос Украины на саммите во Франции.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в видеообращении, размещенном ее спикером Штеффеном Зайбертом в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Мы, конечно, будем говорить о теме Украины, мы, конечно, будем говорить об отношениях с Россией", - сказала канцлер.

Среди других тем Меркель назвала проблемы неравенства, экологии, здравоохранения, дигитализации и сотрудничества с Африкой.

Президент Франции Эммануэль Макрон в видеобращении в Twitter также отметил, что лидеры стран обсудят ситуацию в Украине.

"Кризисы в Иране, Сирии, Ливии и Украине могут показаться очень далекими. В то же время эти темы касаются нас ежедневно", - говорил Макрон.

24 августа начнется саммит стран "Большой семерки" в Биаррице во Франции.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.

Однако ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.