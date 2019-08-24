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24 августа 2019, суббота, 16:44 92
Внешняя политика 2019-08-24T16:54:04+03:00
Українські Новини
G7 рассмотрит вопрос Украины на саммите во Франции

G7 рассмотрит вопрос Украины на саммите во Франции

Флаги Украина и Германия. Фото: facebook/UkraineMFA
Флаги Украина и Германия. Фото: facebook/UkraineMFA

Лидеры стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) рассмотрят вопрос Украины на саммите во Франции.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в видеообращении, размещенном ее спикером Штеффеном Зайбертом в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Мы, конечно, будем говорить о теме Украины, мы, конечно, будем говорить об отношениях с Россией", - сказала канцлер.

Среди других тем Меркель назвала проблемы неравенства, экологии, здравоохранения, дигитализации и сотрудничества с Африкой.

Президент Франции Эммануэль Макрон в видеобращении в Twitter также отметил, что лидеры стран обсудят ситуацию в Украине.

"Кризисы в Иране, Сирии, Ливии и Украине могут показаться очень далекими. В то же время эти темы касаются нас ежедневно", - говорил Макрон.

24 августа начнется саммит стран "Большой семерки" в Биаррице во Франции.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.

Однако ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.

Больше новостей о: Ангела Меркель Большая семерка Эммануэль Макрон

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