Українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомила про припинення демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил у Станиці Луганській.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Варто зазначити, що українська сторона змушена припинити всі роботи до початку синхронного демонтажу на ділянці розведення номер 1", - заявили у відомстві.

Як повідомляється, вранці 25 серпня українські піротехніки приступили до обстеження ділянки місцевості для проведення демонтажних робіт у Станиці Луганській. Однак з боку збройних формувань Російської Федерації станом на 9-ту ранку не було виконано жодних інженерних робіт.

Також зазначається, що на дільницю прибули представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, щоб оцінити оперативну обстановку і з'ясувати поточний стан заходів, які проводяться з української сторони.

Міст у Станиці Луганській. Фото: Штаб ООС

Як повідомляли Українські Новини, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій почала демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській (Луганська область).

Раніше в СЦКК заявили, що бойовики затягують демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.

Також у Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.