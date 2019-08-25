На Донбасі загинув український військовий, є поранені

У неділю, 25 серпня, на Донбасі бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню - двічі на донецькому і двічі на луганському напрямках. За даними штабу ООС чотири українських військових отримали поранення, один з них помер по дорозі в лікарню.\r\nУ той же час, Міністерство оборони України повідомляє про двох поранених.\r\nНезаконні збройні формування відкривали вогонь із станкових протитанкових і автоматичних гранатометів поблизу Миколаївки, з ручних гранатометів РПГ і стрілецької зброї - у районі Водяного і з кулеметів і стрілецької зброї - поблизу Золотого-4. Але найбільш потужним виявився обстріл Південного. Там російські війська застосували практично весь спектр наявного у них піхотного озброєння, включаючи снайперського.\r\nМіноборони підтвердило інформацію про 5 збройних провокацій минулої доби.\r\nНа луганському напрямку під обстріл потрапило Новолуганське.\r\nНа донецькому напрямку бойовики обстріляли Мар'їнку, Павлопіль і Водяне.\r\nМинулої доби не постраждав жоден український військовик.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій почала демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській (Луганська область).\r\nРаніше повідомлялося, що заміновані території на Донбасі тепер можна подивитися онлайн: з'явилася інтерактивна карта.\r\nНа День незалежності бойовики 5 разів порушили "режим тиші".