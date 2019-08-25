На Донбасі загинув український військовий, є поранені

У неділю, 25 серпня, на Донбасі бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню - двічі на донецькому і двічі на луганському напрямках. За даними штабу ООС чотири українських військових отримали поранення, один з них помер по дорозі в лікарню.

У той же час, Міністерство оборони України повідомляє про двох поранених.

Незаконні збройні формування відкривали вогонь із станкових протитанкових і автоматичних гранатометів поблизу Миколаївки, з ручних гранатометів РПГ і стрілецької зброї - у районі Водяного і з кулеметів і стрілецької зброї - поблизу Золотого-4. Але найбільш потужним виявився обстріл Південного. Там російські війська застосували практично весь спектр наявного у них піхотного озброєння, включаючи снайперського.

Міноборони підтвердило інформацію про 5 збройних провокацій минулої доби.

На луганському напрямку під обстріл потрапило Новолуганське.

На донецькому напрямку бойовики обстріляли Мар'їнку, Павлопіль і Водяне.

Минулої доби не постраждав жоден український військовик.

Як повідомляли Українські Новини, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій почала демонтаж фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській (Луганська область).

Раніше повідомлялося, що заміновані території на Донбасі тепер можна подивитися онлайн: з'явилася інтерактивна карта.

На День незалежності бойовики 5 разів порушили "режим тиші".