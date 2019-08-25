В День независимости боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе за минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"24 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", – сказано в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 4 обстрела: около Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды около Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел около Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) сообщает, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала демонтаж фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской (Луганская область).

Ранее сообщалось, что заминированные территории на Донбассе теперь можно посмотреть онлайн: появилась интерактивная карта.

Также 22 августа, боевики на Донбассе 13 раз нарушили "режим ти