Українці тепер можуть їздити в Лаос по електронній візі, оформленої в інтернеті

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. Тепер українські туристи зможуть їздити в Лаос, оформивши електронну візу.

Департамент консульської служби МЗС України зазначає, що українці можуть перебувати в цій азіатській країні до 30 днів.

В Лаос з електронною візою. Така можливість введена урядом Лаоської Народно-Демократичної Республіки для громадян України, - повідомляють дипломати.

Реєстрація для отримання такої візи можлива на лаоської урядовому сайті "eVisa Lao Official Online Visa".

Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн.

Як повідомляли Українські Новини, через мігрантів кілька країн можуть позбутися безвіза з ЄС.

Тим часом за два роки "безвіза" з Євросоюзом ним скористалися більше 2 млн українців.