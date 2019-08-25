Українці тепер можуть їздити в Лаос по електронній візі, оформленої в інтернеті

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. Тепер українські туристи зможуть їздити в Лаос, оформивши електронну візу.\r\nДепартамент консульської служби МЗС України зазначає, що українці можуть перебувати в цій азіатській країні до 30 днів.\r\nВ Лаос з електронною візою. Така можливість введена урядом Лаоської Народно-Демократичної Республіки для громадян України, - повідомляють дипломати.\r\nРеєстрація для отримання такої візи можлива на лаоської урядовому сайті "eVisa Lao Official Online Visa".\r\nЗараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, через мігрантів кілька країн можуть позбутися безвіза з ЄС.\r\nТим часом за два роки "безвіза" з Євросоюзом ним скористалися більше 2 млн українців.