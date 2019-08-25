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25 серпня 2019, неділя, 10:44 8
Політика 2019-08-25T11:30:01+03:00
Українські Новини
Українці тепер можуть їздити в Лаос по електронній візі, оформленої в інтернеті

Українці тепер можуть їздити в Лаос по електронній візі, оформленої в інтернеті

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. Тепер українські туристи зможуть їздити в Лаос, оформивши електронну візу.

Департамент консульської служби МЗС України зазначає, що українці можуть перебувати в цій азіатській країні до 30 днів.

В Лаос з електронною візою. Така можливість введена урядом Лаоської Народно-Демократичної Республіки для громадян України, - повідомляють дипломати.

Реєстрація для отримання такої візи можлива на лаоської урядовому сайті "eVisa Lao Official Online Visa".

Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн.

Як повідомляли Українські Новини, через мігрантів кілька країн можуть позбутися безвіза з ЄС.

Тим часом за два роки "безвіза" з Євросоюзом ним скористалися більше 2 млн українців.

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