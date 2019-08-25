Бойовики ОРДЛО почали розбирати стіну на своїй колишній передовій позиції в Станиці Луганській

23 серпня спостерігачі бачили, як члени збройних формувань розбирали стіну на своїй колишній передовій позиції, а працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій вирубували дерева і зрізали гілки на ділянці розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської. Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

Зокрема, команда СММ бачила, як на підконтрольні уряду ділянку розведення увійшли працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у супроводі чотирьох транспортних засобів (включаючи білий бронеавтомобіль).

"В той же день на ділянці розведення члени патруля Місії бачили 8 військовослужбовців Збройних сил України та 6 працівників ДСНС, які рубали дерева і зрізали гілки в полях на захід від дороги і на північ від зруйнованої секції моста поблизу Станиці Луганській (15 км на північ від Луганська), а також бульдозер, самоскид і кран, що стояли поруч з колишньою передовий позицією Збройних сил України", - йдеться у звіті. Цю інформацію підтверджують прес-службі ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, у СЦКК заявили, що бойовики затягують демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.

Також у Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.