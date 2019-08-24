У Новосибірську пройшов пікет до Дня незалежності України

У центрі Новосибірська на півночі Росії пройшов узгоджений пікет в честь Дня незалежності України.

Про це повідомляє проект Радіо Свобода "Сибір.Реалії".

Як повідомляє видання, в акції взяли участь як українці, що живуть в Сибіру, так і місцеві жителі. Учасники тримали в руках прапори і плакати з гаслами: "Слава Україні", "Свободу Сенцову і Кольченку", "Влада, досить воювати".

Всього на площі зібралося 13 активістів.

За словами організатора пікету Оксани Лук'янець, акція заявлена не партійною, а загальногромадянською, з головною вимогою до влади Росії припинити втручання у справи незалежної держави.

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