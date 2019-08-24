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24 серпня 2019, субота, 23:15 59
Політика 2019-08-25T00:15:02+03:00
Українські Новини
У Новосибірську пройшов пікет до Дня незалежності України

У Новосибірську пройшов пікет до Дня незалежності України

У центрі Новосибірська на півночі Росії пройшов узгоджений пікет в честь Дня незалежності України.

Про це повідомляє проект Радіо Свобода "Сибір.Реалії".

Як повідомляє видання, в акції взяли участь як українці, що живуть в Сибіру, так і місцеві жителі. Учасники тримали в руках прапори і плакати з гаслами: "Слава Україні", "Свободу Сенцову і Кольченку", "Влада, досить воювати".

Всього на площі зібралося 13 активістів.

За словами організатора пікету Оксани Лук'янець, акція заявлена не партійною, а загальногромадянською, з головною вимогою до влади Росії припинити втручання у справи незалежної держави.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні відзначається 28-я річниця Дня незалежності України.

Алан Бадоєв та Олена Коляденко зрежисирували "Ходу Гідності" на День незалежності.

Офіційні заходи і Марш захисників у столиці в День незалежності пройшли без серйозних порушень громадського порядку, були затримані три людини.

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