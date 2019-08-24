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24 серпня 2019, субота, 20:45 7
Суспільство 2019-08-24T20:50:09+03:00
Українські Новини
Відео дня: Марш захисників України показали з висоти пташиного польоту

Відео дня: Марш захисників України показали з висоти пташиного польоту

У суботу, 24 серпня, жителі України відзначили 28-ю річницю Дня Незалежності. У Києві відбулося безліч урочистих заходів. Всього в урочистих масових заходах до Дня незалежності в Києві, згідно з даними Нацполіції, брали участь 50 тис. осіб.

Однією з головних подій дня став Марш захисників України. Хода зібрала тисячі військових ветеранів та волонтерів. До них приєдналися люди, які прийшли підтримати українських військовослужбовців під час маршу.

Старт маршу з парку Шевченка спочатку був запланований на 11:00, проте, в тому числі через велику кількість учасників, його відклали на півгодини.

Як пише Інформатор, колони військових почали формуватися на вулиці Володимирській приблизно за годину до старту — завчасно перекрили проїжджу частину. Ветерани через живий коридор виходили з парку Шевченка під безперервні оплески.

Близько 11:30 Марш захисників України рушив у бік Бессарбской площі. Всюди, наскільки охоплював міг охопити око, ветеранів оточували люди, які так чи інакше намагалися показати свою вдячність за подвиги наших військових. Жителі Києва кричали в слід військовим слова подяки, плескали і дарували ветеранам квіти.

Варто відзначити, що хода була повністю аполітична. Будь-яка символіка політичних партій була заборонена. Як повідомили ветерани батальйону "Айдар", які також йшли в колоні, дана акція в першу чергу спрямована на те, щоб нагадати людям, що в країні тривають військові дії. Також вони подякували прийшли людей за теплу зустріч і підтримку.

Від Бессарабської площі хода розтягнулася по всьому Хрещатику до Майдану Незалежності. Там колони затрималися щоб вишикувалися вздовж всієї площі та алеї Героїв Небесної Сотні. Закінчився Марш захисників України молебнем у Михайлівському соборі.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні відзначається 28-я річниця Дня незалежності України.

Алан Бадоєв та Олена Коляденко зрежисирували "Ходу Гідності" на День незалежності.

Офіційні заходи і Марш захисників у столиці в День незалежності пройшли без серйозних порушень громадського порядку, були затримані три людини.

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Марш захисників України. Фото: Інформатор.
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