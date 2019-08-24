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24 серпня 2019, субота, 17:15 15
Силові структури 2019-08-24T18:30:02+03:00
Українські Новини
"Граната" під час промови Зеленського та "мінування" Майдану: Нацполіція затримала трьох порушників

"Граната" під час промови Зеленського та "мінування" Майдану: Нацполіція затримала трьох порушників

День незалежності.
День незалежності.

Офіційні заходи і Марш захисників у столиці на День незалежності пройшли без серйозних порушень громадського порядку, були затримані три людини.

Про це повідомляє сторінка МВС в Facebook з посиланням на начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

Зокрема, один чоловік виліз на металеву конструкцію під час промови президента, заявив, що у нього є граната, і відмовлявся спускатися.

"Людина, попередньо в стані алкогольного сп'яніння, впала з конструкції, і була затримана співробітниками поліції. На неї складено два адмінпротоколи, ніяких заборонених речей при ньому не було", - повідомив Крищенко.

Ще дві людини були затримані в пунктах перевірки з речовиною, схожою на коноплю.

Крім того, було одне повідомлення про замінування Майдану Незалежності, за цим фактом порушено кримінальну виробництво.

Всього в урочистостях з нагоди Дня Незалежності, за попередніми підрахунками, взяли участь близько 50 тисяч чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні відзначається 28-я річниця Дня незалежності України.

Алан Бадоєв та Олена Коляденко зрежисирували "Хода Гідності" на День незалежності. Також в Офісі Президента затвердили план заходів до Дня незалежності України.

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