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24 серпня 2019, субота, 15:14 15
Спорт 2019-08-24T16:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні "Динамо" грає з "Олімпік": де дивитися матч

Сьогодні "Динамо" грає з "Олімпік": де дивитися матч

"Олімпік". Фото: football24.ua

У День незалежності, 24 серпня, коли в Києві проходять урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності, увечері на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться матч 5-го туру української Прем'єр-ліги. Київське "Динамо" прийме донецький "Олімпік".

Початок матчу призначено на 19:30.

Любителі футболу зможуть подивитися матч на телеканалі "2+2" або Youtube-канал FootballHub.

Як повідомляли Українські Новини, 24 серпня в зв'язку з проведенням на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Олімпік" (Донецьк) буде введено обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац спорту" після закінчення гри.

КП пояснює, що обмеження застосовуються з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Також Київська міська державна адміністрація вирішила обмежити рух транспорту в центрі та на вулицях ряду районів через заходів до Дня незалежності 24 серпня.

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