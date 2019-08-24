Сьогодні "Динамо" грає з "Олімпік": де дивитися матч

У День незалежності, 24 серпня, коли в Києві проходять урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності, увечері на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться матч 5-го туру української Прем'єр-ліги. Київське "Динамо" прийме донецький "Олімпік".\r\nПочаток матчу призначено на 19:30.\r\nЛюбителі футболу зможуть подивитися матч на телеканалі "2+2" або Youtube-канал FootballHub.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 серпня в зв'язку з проведенням на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Олімпік" (Донецьк) буде введено обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац спорту" після закінчення гри.\r\nКП пояснює, що обмеження застосовуються з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.\r\nТакож Київська міська державна адміністрація вирішила обмежити рух транспорту в центрі та на вулицях ряду районів через заходів до Дня незалежності 24 серпня.