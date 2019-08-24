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24 августа 2019, суббота, 10:32 89
Общество 2019-08-24T10:42:37+03:00
Українські Новини
Как в Киеве отмечают День независимости: онлайн-трансляция Шествия достоинства

Как в Киеве отмечают День независимости: онлайн-трансляция Шествия достоинства

Сегодня, 24 августа, в Киеве по случаю Дня независимости проходят торжественные мероприятия. На Майдане Незалежности в 09:30 началось Шествие достоинства. Онлайн-трансляцию ведет Радио Свобода.

Так, в рамках Шествия достоинства на Майдане незалежности произнес торжественную речь Президент Владимир Зеленский. Также выступила известная украинская певица Тина Кароль, исполнив гимн Украины.

Сейчас, по состоянию на 10:20, на Майдане проходит церемония награждения военнослужащих и правоохранителей Президентом.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский с женой Еленой почтил память Героев Небесной сотни и отправился на торжественные мероприятия на Майдане незалежности.

Также Українські Новини публиковали программу мероприятий в Киеве ко Дню независимости в 2019 году.

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