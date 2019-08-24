Как в Киеве отмечают День независимости: онлайн-трансляция Шествия достоинства

Сегодня, 24 августа, в Киеве по случаю Дня независимости проходят торжественные мероприятия. На Майдане Незалежности в 09:30 началось Шествие достоинства. Онлайн-трансляцию ведет Радио Свобода.\r\nТак, в рамках Шествия достоинства на Майдане незалежности произнес торжественную речь Президент Владимир Зеленский. Также выступила известная украинская певица Тина Кароль, исполнив гимн Украины.\r\nСейчас, по состоянию на 10:20, на Майдане проходит церемония награждения военнослужащих и правоохранителей Президентом.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=sn0Fq-rXc6Q#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский с женой Еленой почтил память Героев Небесной сотни и отправился на торжественные мероприятия на Майдане незалежности.\r\nТакже Українські Новини публиковали программу мероприятий в Киеве ко Дню независимости в 2019 году.