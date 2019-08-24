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24 серпня 2019, субота, 14:18 4
Силові структури 2019-08-24T16:14:05+03:00
Українські Новини
На алею Героїв Небесної сотні в День незалежності приїхав водомет

На алею Героїв Небесної сотні в День незалежності приїхав водомет

Водомет.
Водомет.

Водомет і щити "Беркута" встановлені на алеї Героїв Небесної сотні в рамках святкування Дня незалежності.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця події.

Водомет і щити встановлені поруч з портретами Героїв Небесної сотні.

На щитах і на машині намальовані синьо-жовті відбитки долонь долонь дітей, які спускалися по алеї.

Водомет в робочому стані.

Об 11:10 водомет розвернувся і поїхав з центру Києва.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів, що кожен його ранок починається з повідомлення від Генштабу про ситуацію на Донбасі.

Також Зеленський під час урочистої промови на Ході гідності порівняв Крим і Донбас з викраденими дітьми.

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