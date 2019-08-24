На алею Героїв Небесної сотні в День незалежності приїхав водомет

Водомет і щити "Беркута" встановлені на алеї Героїв Небесної сотні в рамках святкування Дня незалежності.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nВодомет і щити встановлені поруч з портретами Героїв Небесної сотні.\r\nНа щитах і на машині намальовані синьо-жовті відбитки долонь долонь дітей, які спускалися по алеї.\r\nВодомет в робочому стані.\r\nОб 11:10 водомет розвернувся і поїхав з центру Києва.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів, що кожен його ранок починається з повідомлення від Генштабу про ситуацію на Донбасі.\r\nТакож Зеленський під час урочистої промови на Ході гідності порівняв Крим і Донбас з викраденими дітьми.