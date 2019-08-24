Наш сосед отобрал двух детей: Зеленский сравнил Крым с украденным ребенком

Владимир Зеленский во время торжественной речи ко Дню независимости, которую он произнес во время Шествия достоинства на Майдане незалежности, сравнил Донбасс и Крым с детьми, одного из которых сосед (Россия) отобрал, а другого - запер в детской комнате, передают Українські Новини.

"Для тех, кто не понимает боль украинцев, я объясню очень просто, очень доступным языком. Представьте, что, например, сосед отобрал у вас 2 детей. Первого ребенка просто украл. Ему выдали новое свидетельство о рождении, а потом говорят: "Мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов. Это его желание. И вообще, кто вам сказал, что это ваш ребенок!? Он испокон веков был нашим. Ему тут будет лучше, у нас прекрасное убежище возле моря под солнышком", - сказал Зеленский.

Продолжая сравнение Зеленский отметил, что спустя 5 лет после аннексии Крыма украинцам говорят, что "отобранный ребенок" не сильно плачет по ним и не похож на них.

"Они так говорят, потому что это не их ребенок", - подчеркивает Президент.

Глава государства в своей речи также сравнил Донбасс с ребенком.

"А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану. Вам говорят: "Какая охрана? Там никого нет". И вы слышите, как вот тут рядом за стеной ваш ребенок плачет, но вы не можете туда зайти. У каждого из нас обрывается сердце и любые победы и достижения не полны, поскольку наша семья неполноценна, но настанет день, когда мы соберемся вместе, потому что голос родной крови победит", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве прошло официальное Шествие достоинства, на котором произнес торжественную речь Президент, а также выступила Тина Кароль.

Также в День независимости Президент Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины, который ежегодно будет отмечаться 29 августа.