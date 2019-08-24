подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
24 августа 2019, суббота, 12:26 309
Президент 2019-08-24T12:27:05+03:00
Українські Новини
Наш сосед отобрал двух детей: Зеленский сравнил Крым с украденным ребенком

Наш сосед отобрал двух детей: Зеленский сравнил Крым с украденным ребенком

Владимир Зеленский во время торжественной речи ко Дню независимости, которую он произнес во время Шествия достоинства на Майдане незалежности, сравнил Донбасс и Крым с детьми, одного из которых сосед (Россия) отобрал, а другого - запер в детской комнате, передают Українські Новини.

"Для тех, кто не понимает боль украинцев, я объясню очень просто, очень доступным языком. Представьте, что, например, сосед отобрал у вас 2 детей. Первого ребенка просто украл. Ему выдали новое свидетельство о рождении, а потом говорят: "Мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов. Это его желание. И вообще, кто вам сказал, что это ваш ребенок!? Он испокон веков был нашим. Ему тут будет лучше, у нас прекрасное убежище возле моря под солнышком", - сказал Зеленский.

Продолжая сравнение Зеленский отметил, что спустя 5 лет после аннексии Крыма украинцам говорят, что "отобранный ребенок" не сильно плачет по ним и не похож на них. 

"Они так говорят, потому что это не их ребенок", - подчеркивает Президент.

Глава государства в своей речи также сравнил Донбасс с ребенком.

"А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану. Вам говорят: "Какая охрана? Там никого нет". И вы слышите, как вот тут рядом за стеной ваш ребенок плачет, но вы не можете туда зайти. У каждого из нас обрывается сердце и любые победы и достижения не полны, поскольку наша семья неполноценна, но настанет день, когда мы соберемся вместе, потому что голос родной крови победит", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве прошло официальное Шествие достоинства, на котором произнес торжественную речь Президент, а также выступила Тина Кароль.

Также в День независимости Президент Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины, который ежегодно будет отмечаться 29 августа.

Больше новостей о: Аннексия Крыма война на Донбассе Владимир Зеленский

Архив
Новости
Полный текст речи Зеленского на Шествии достоинства ко Дню независимости 13:39
"Роттердам+" обеспечил самую низкую цену на электроэнергию, - Розенко 13:26
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский рассказал, что каждое его утро начинается с сообщения от Генштаба о ситуации на Донбассе 13:18
Марш защитников. Фото: Анастасия Гевко
Фото дня: во время 50-тысячного альтернативного Марша защитников развернули огромный флаг Украины 12:52
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Наш сосед отобрал двух детей: Зеленский сравнил Крым с украденным ребенком 12:26
больше новостей
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 11:45
К концу года цены на картошку могут достигнуть 40 грн/кг: прогноз экономистов 09:01
БПЛА Akıncı относится к новому
"Укроборонпром" показал будущий украинско-турецкий беспилотник 09:06
Стреляли из машины: в Кропивницком возле СИЗО из автоматов расстреляли адвоката 14:29 Дополнено
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 11:45
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
Главврача Минспорта подозревают в растрате 8 млн гривен госбюджета 14:38
Стреляли из машины: в Кропивницком возле СИЗО из автоматов расстреляли адвоката 14:29 Дополнено
Кабмин и Госгеонедра препятсвуют рекультивации земли после добычи янтаря 17:51
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok