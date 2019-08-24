Як у Києві відзначають День незалежності: онлайн-трансляція Ходи гідності

Сьогодні, 24 серпня, в Києві з нагоди Дня незалежності проходять урочисті заходи. На Майдані Незалежності в 09:30 почалася Хода гідності. Онлайн-трансляцію веде Радіо Свобода.

Так, в рамках Ходи гідності на Майдані незалежності виголосив урочисту промову Президент Володимир Зеленський. Також виступила відома українська співачка Тіна Кароль, виконавши гімн України.

Зараз, станом на 10:20 на Майдані проходить церемонія нагородження військовослужбовців і правоохоронців Президентом.

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Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні і відправився на урочисті заходи на Майдані незалежності.

Також Українські Новини публікували програму заходів у Києві до Дня незалежності в 2019 році.