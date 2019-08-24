В Киеве началось Шествие достоинства ко Дню независимости

Торжественные мероприятия по случаю Дня независимости начались в Киеве. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nТоржественные мероприятия начались в 9:30 на Майдане Незалежности.\r\n\r\nСначала присуствующие почтили минутой молчания память погибших воинов АТО.\r\nШествие достоинства на Майдане\r\nЗатем военные акапельно исполнили гимн Украины.\r\nПотом гимн также спела певица Тина Кароль.\r\nКроме того, реп-композицию исполнила певица Алина Паш.\r\nЗатем началось выступление Президента Владимира Зеленского.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=sJP-oDZiS6I#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНа сцене почетных гостей присутствуют все экс-президенты (Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко), кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко.\r\nРядом с ними также стоят предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и патриарх Филарет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский с женой Еленой почтил память Героев Небесной сотни и отправился на торжественные мероприятия на Майдане незалежности.\r\nРанее Українські Новини публиковали программу мероприятий в Киеве ко Дню независимости в 2019 году.