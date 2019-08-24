В Киеве началось Шествие достоинства ко Дню независимости

Торжественные мероприятия по случаю Дня независимости начались в Киеве. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Торжественные мероприятия начались в 9:30 на Майдане Незалежности.

Сначала присуствующие почтили минутой молчания память погибших воинов АТО.

Шествие достоинства на Майдане

Затем военные акапельно исполнили гимн Украины.

Потом гимн также спела певица Тина Кароль.

Кроме того, реп-композицию исполнила певица Алина Паш.

Затем началось выступление Президента Владимира Зеленского.

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На сцене почетных гостей присутствуют все экс-президенты (Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко), кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко.

Рядом с ними также стоят предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и патриарх Филарет.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский с женой Еленой почтил память Героев Небесной сотни и отправился на торжественные мероприятия на Майдане незалежности.

Ранее Українські Новини публиковали программу мероприятий в Киеве ко Дню независимости в 2019 году.