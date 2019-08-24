Празднование Дня независимости: Зеленский приехал на Майдан

Президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной сотни.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события.

В 9:10 кортеж Президента прибыл к мемориалу Героев Небесной сотни на ул. Институтской в Киеве.

Зеленский с женой поставили лампадки у портретов погибших.

После этого Президент спустился на Майдан Незалежности для участия в торжествах по случаю Дня независимости.

Зеленский с женой почтили память Героев Небесной сотни

В этом году Президент Владимир Зеленский и Офис Президента решили праздновать День независимости в новом формате - вместо проведения военного парада с демонстрацией военной техники будет "Шествие достоинства". Торжественные мероприятия с участием Зеленского начнутся в 9:30 на Майдане Незалежности. Участники мероприятия минутой молчания почтят память героев, отдавших свою жизнь, защищая свободу и независимость Украины. В памятном мероприятии вместе с Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны антитеррористической операции. Состоится награждение украинцев, достигших успехов в разных сферах. Завершатся официальные торжества праздничным шествием.

Как сообщали Українськi Новини, королева Великобритании Елизавета ІІ поздравила Зеленского с Днем независимости.

Также Українські Новини публиковали программу мероприятий в Киеве ко Дню независимости в 2019 году.

Тем временем в центре Киева перекрыли ряд улиц из-за празднования Дня независимости.