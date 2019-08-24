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24 серпня 2019, субота, 09:42 29
Президент 2019-08-24T12:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні

Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні

Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця події.

В 9:10 кортеж Президента прибув до меморіалу Героїв Небесної сотні на вул. Інститутській у Києві.

Зеленський з дружиною поставили лампадки біля портретів загиблих.

Після цього Президент спустився на Майдан Незалежності для участі в урочистостях з нагоди Дня незалежності.

Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної СотніЗеленський з дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні

Цього року Президент Володимир Зеленський і Офіс Президента вирішили святкувати День незалежності у новому форматі - замість проведення військового параду з демонстрацією військової техніки буде "Хода гідності". Урочисті заходи за участю Зеленського почнуться о 9:30 на Майдані Незалежності. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанують пам'ять героїв, які віддали своє життя, захищаючи свободу і незалежність України. У пам'ятному заході разом із Зеленським і його сім'єю візьмуть участь рідні та близькі загиблих захисників незалежності України, ветерани антитерористичної операції. Відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Завершаться офіційні урочистості святковою ходою.

Як повідомляли Українські Новини, королева Великобританії Єлизавета ІІ привітала Зеленського з Днем незалежності.

Також Українські Новини публікували програму заходів у Києві до Дня незалежності в 2019 році.

Тим часом у центрі Києва перекрили ряд вулиць через святкування Дня незалежності.

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