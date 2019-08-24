В Киеве отмечают 28-ю годовщину независимости Украины: где перекрыли движение

С сегодняшнего дня, 24 августа, когда празднуется 28-я годовщина независимости Украины , некоторые улицы Киева перекроют для движения автомобилей из-за проведения торжественных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, сообщается, что движение транспорта будет полностью запрещено:

24 августа с 08:00 до 22:00 – на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;

24 августа с 07:00 до 13:00 – Русановская набережная – Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) – Русановская набережная – Днепровская набережная – (разворот возле Днепровской набережной, 16) – Днепровская набережная – Русановская набережная – Русановский бульвар – Русановская набережная) на время проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины");

24-25 августа – на ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения художественного фестиваля.

Также движение транспорта временно ограничат для подготовки и проведения празднования:

24 августа с 10:00 до 12:00 – на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до Бессарабской площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского до Бессарабской площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска к ул. Крещатик.

Українські Новини публиковали программу мероприятий в Киеве ко Дню независимости в 2019 году.

Тем временем погода на День независимости будет до +35 градусов.