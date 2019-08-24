В Киеве отмечают 28-ю годовщину независимости Украины: где перекрыли движение

С сегодняшнего дня, 24 августа, когда празднуется 28-я годовщина независимости Украины, некоторые улицы Киева перекроют для движения автомобилей из-за проведения торжественных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.\r\nТак, сообщается, что движение транспорта будет полностью запрещено: \r\n\r\n24 августа с 08:00 до 22:00 – на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;\r\n24 августа с 07:00 до 13:00 – Русановская набережная – Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) – Русановская набережная – Днепровская набережная – (разворот возле Днепровской набережной, 16) – Днепровская набережная – Русановская набережная – Русановский бульвар – Русановская набережная) на время проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины");\r\n24-25 августа – на ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения художественного фестиваля.\r\n\r\nТакже движение транспорта временно ограничат для подготовки и проведения празднования: \r\n\r\n24 августа с 10:00 до 12:00 – на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до Бессарабской площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского до Бессарабской площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска к ул. Крещатик.\r\n\r\nУкраїнські Новини публиковали программу мероприятий в Киеве ко Дню независимости в 2019 году.\r\nТем временем погода на День независимости будет до +35 градусов.