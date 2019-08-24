У Києві відзначають 28-му річницю незалежності України: де перекрили рух

З сьогоднішнього дня, 24 серпня, коли святкується 28-я річниця незалежності України , деякі вулиці Києва перекриють для руху автомобілів через проведення урочистих заходів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, повідомляється, що рух транспорту буде повністю заборонено:

24 серпня з 08:00 до 22:00 – на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) на час проведення заходу, присвяченого пам'яті загиблих і зниклих безвісти бійців за незалежність України;

24 серпня з 07:00 до 13:00 – Русанівська набережна – Русанівський бульвар (в напрямку Дніпровської набережної) – Русанівська набережна – Дніпровська набережна – (розворот біля Дніпровської набережної, 16) – Дніпровська набережна – Русанівська набережна – Русанівський бульвар – Русанівська набережна) на час проведення спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України");

24-25 серпня – на вул. Володимирській (від вул. Великої Житомирської до вул. Десятинної) на час проведення мистецького фестивалю.

Також рух транспорту тимчасово обмежать для підготовки і проведення святкування:

24 серпня з 10:00 до 12:00 – на вул. Володимирській від вул. Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка, на бульварі Тараса Шевченка від вул. Володимирської до Бессарабської площі, на вул. Великій Васильківській від вул. Петра Скоропадського до Бессарабської площі, на вул. Басейній від Крутого спуску до вул. Хрещатик.

Українські Новини публікували програму заходів у Києві до Дня незалежності в 2019 році.

Тим часом погода на День незалежності буде до +35 градусів.