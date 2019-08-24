підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
24 серпня 2019, субота, 08:50 5
Суспільство 2019-08-24T09:05:26+03:00
Українські Новини
У Києві відзначають 28-му річницю незалежності України: де перекрили рух

У Києві відзначають 28-му річницю незалежності України: де перекрили рух

Хрещатик. Фото: korrespondent.net
Хрещатик. Фото: korrespondent.net

З сьогоднішнього дня, 24 серпня, коли святкується 28-я річниця незалежності України, деякі вулиці Києва перекриють для руху автомобілів через проведення урочистих заходів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, повідомляється, що рух транспорту буде повністю заборонено:

  • 24 серпня з 08:00 до 22:00 – на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) на час проведення заходу, присвяченого пам'яті загиблих і зниклих безвісти бійців за незалежність України;
  • 24 серпня з 07:00 до 13:00 – Русанівська набережна – Русанівський бульвар (в напрямку Дніпровської набережної) – Русанівська набережна – Дніпровська набережна – (розворот біля Дніпровської набережної, 16) – Дніпровська набережна – Русанівська набережна – Русанівський бульвар – Русанівська набережна) на час проведення спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України");
  • 24-25 серпня – на вул. Володимирській (від вул. Великої Житомирської до вул. Десятинної) на час проведення мистецького фестивалю.

Також рух транспорту тимчасово обмежать для підготовки і проведення святкування:

  • 24 серпня з 10:00 до 12:00 – на вул. Володимирській від вул. Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка, на бульварі Тараса Шевченка від вул. Володимирської до Бессарабської площі, на вул. Великій Васильківській від вул. Петра Скоропадського до Бессарабської площі, на вул. Басейній від Крутого спуску до вул. Хрещатик.

Українські Новини публікували програму заходів у Києві до Дня незалежності в 2019 році.

Тим часом погода на День незалежності буде до +35 градусів.

Більше новин про: перекриття руху Перекриття доріг Перекриття доріг в Києві День незалежності України

Архів
Новини
У Києві відзначають 28-му річницю незалежності України: де перекрили рух 08:50
Перед Днем незалежності Порошенко повернувся з п'ятиденної риболовлі в Норвегії 08:00
Photo by Pavlo Kubanov/UAF
Безкомпромісна боротьба на футбольних полях традиційно притаманна іграм на "Кубок Незалежності", - Костюченко 06:29 Фото
В Україні масово підробляють купюри: де збувають підроблені гроші найчастіше 06:20
Сьогодні відзначається 28-а річниця Дня незалежності України 06:00
більше новин
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня 10:15
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Трамп має намір скасувати отримання американського громадянства по праву народження 10:00
Мешканцям трьох міст Луганської області повернули водопостачання 09:50
Голова НАБУ Ситник закриває очі на схеми Коломойського, - екс-голова НКРЕКП 11:45
більше новин
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" 12:05
Суд оштрафував військового за недотримання охорони держтаємниці під час візиту делегації США 12:35
Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення 17:41
Без дозволу МВС: Нацгвардія незаконно купила за 770 млн гривень електронну систему управління ресурсами 11:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok