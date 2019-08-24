Перед Днем незалежності Порошенко повернувся з п'ятиденної риболовлі в Норвегії

Вчора, 23 серпня, в Україну повернувся екс-президент України Петро Порошенко, якого викликає в третій раз на допит ДБР. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерело в Державній прикордонній службі.

Так, повідомляється, що Порошенко 18 серпня поїхав на рибалку в Норвегію з сім'єю

А 23 серпня його борт приземлився в "Жулянах" о 14:21.

"Його борт Bombardier Learjet 60 з бортовим номером T7-ISH вилетів з Києва в норвезьке місто Олесунн (Ålesund) у 06:56, 23 серпня, сів там у 08:53 за місцевим часом. Вже у 10:56 літак вилетів в Київ, в "Жулянах" він приземлився в 14:21", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що це не перший візит Порошенка з родиною в Норвегію. За даними видання, в 2016 році тоді ще чинний Президент Порошенко відвідав цю країну з сім'єю приховано.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Петро Порошенко разом з родиною відправився на відпочинок в норвезьке місто Олесунн (Ålesund), відомий центр рибальського туризму.

Тим часом ДБР проводить службове розслідування можливого витоку інформації у справах Порошенка.