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21 августа 2019, среда, 12:45 849
Политика 2019-08-21T13:14:38+03:00
Українські Новини
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию

Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию

Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн (Ålesund), известный центр рыболовецкого туризма.

Как сообщают Українські Новини, экс-президента Украины видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту "Вигра".

"Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт "Жуляны". Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH", - сообщил очевидец.

Других подробностей пребывания Порошенко в Норвегии источники Українських Новин не сообщили.

На этом же борту Петр Порошенко был замечен еще в марте 2016 года, когда осуществлял перелет на частном самолете Bombardier Learjet 60XR с бортовым номером T7-ISH в Малагу.

Данный самолет относится к коммерческой авиации, осуществляет чартерные перелеты и базируется в аэропорту Киев (Жуляны). Конечный владелец борта не афишируется, хотя в 2017-2018 годах он был замечен в перелетах по полетным листам авиакомпании "Анда эйр".

Город Олесунн с населением в 40 тыс жителей находится на западном побережье Норвегии в зоне фьордов. Считается крупным центром рыболовецкого туризма.

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