День незалежності-2019: святкові заходи в Києві

Сьогодні Україна відзначає День незалежності, згадуючи пройдений шлях і досягнення української нації. 28-річчя незалежності в Києві за планом КМДА буде супроводжуватися цікавими подіями спортивного та урочистого характеру, однак крім цього вже передбачено цілий ряд альтернативних заходів.

Про найцікавіші і інтригуючі події в Києві на День незалежності, розкажуть Українські Новини.

Парад Нескорених до Дня Незалежності України

Скасований президентом офіційний парад не означає відсутність урочистого святкування Дня незалежності. У свято, 24 серпня, на Бессарабській площі о 9 ранку пройде Парад Нескорених, в якому візьмуть участь ветерани АТО, військовослужбовці ЗСУ, добровольці, волонтери, учасники Революції Переваги, рідні та близькі загиблих Героїв.

Забіг в вишиванках

У День незалежності всі бажаючі можуть стати учасниками Забігу в вишиванках - яскравого масового патріотичного спортивного заходу, який символізує єдність українців, їх волю і незалежність, а також популяризує культуру і спорт. Місце старту забігу знаходиться на перехресті Русанівської Набережної та Русанівської бульвару.

День незалежності в Музеї під відкритим небом

Музей народної архітектури та побуту України пропонує провести свято за сімейним активним відпочинком в найбільшому в Європі музеї під відкритим небом. При цьому варіанти проведення часу дуже різні. Наприклад, о 10 ранку можна відправитися на забіг в Пирогово, де маршрут підготовлений так, що можна розглянути різноманітні історико-етнографічні регіони України, а також при цьому весело провести час, займаючись спортом.

А о 15 годині для відвідування доступна святкова програма на Співочому полі музею, де можна насолодитися музикою і танцями канадського Ансамблю "Верховина", який демонструє справжню красу української традиції.

ROAD SHOW

На Хрещатику в рамках свята заплановано захоплююче автомобільне шоу, організоване Київським міським автомотоклубом. Захід вражає потужною енергетикою всі вікові групи і обіцяє незабутній час, видовищні спортивні автомобілі і незабутні гонки.

Співоче поле

Традиційно Співоче поле підготувало для жителів Києва велику святкову програму за участю симфонічного оркестру Eclectic sound orchestra, виконуючого найвідоміші світові хіти, української рок-групи "Біла вежа" і співачки Ксанті, виступів артистів циркового театру "Нур", патріотичного фешн-шоу і багато іншого. Триватиме святкування все вихідні.

Крім цього, на Співочому полі проходить виставка квітів, присвячена українським спортсменам, яка поширила славу про Україну далеко за моря.

Прапори і реліквії української перемоги

До Дня незалежності відкривається виставка, присвячена українським пам'яткам, в тому числі і прапорам, що символізують боротьбу українського народу за свою свободу і незалежність. При цьому будуть експонати, що демонструються публіці вперше. Організатори пропонують доторкнутися до української історії і згадати тернистий шлях предків. Виставка проходить в Національному музеї історії України за адресою вул. Володимирська, 2.

Як повідомляли Українські Новини, зарубіжні партнери вже вітають українців з Днем незалежності.

Також, незважаючи на попередні заяви, робота станції "Хрещатик" не припинена в свято: як буде працювати метро.