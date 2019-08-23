Фото дня: в Одесі розгорнули 28-метровий прапор з десятками паперових корабликів

На Потьомкінських сходах в Одесі на честь дня українського прапора яскраво розкрили 28-метровий прапор України, повідомляє "Пушкінська", публікуючи відповідні фото.\r\n28-метровий прапор в Одесі.\r\nУ розкритті 28-метрового прапора взяли участь понад 50 осіб. Після цього всі присутні заспівали гімн України.\r\nЗахід проходив під акомпанемент оркестру, що стояв біля Дюка. Музиканти також виконали гімн України.\r\n28-метровий прапор в Одесі. Фото: "Думська"\r\nМоряки, які брали участь у дійстві, тримали в руках паперові кораблики. Так вони висловили підтримку своїм ув'язненим побратимам.\r\nЯк повідомляє "Думська", прапором "попливли" десятки паперових корабликів - на підтримку захоплених у Керченській протоці українських моряків, які знаходяться в російській в'язниці.\r\nАкцію цьогоріч вирішили присвятити всім заручникам "путінського" режиму - політичним в'язням і військовополоненим.\r\nПаперові кораблики в Одесі. Фото: "Пушкінська"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Росія і Україна обговорюють обмін утримуваними громадянами "33 на 33".\r\nРаніше в центрі Донецька вивісили прапор України і прозвучав національний гімн.