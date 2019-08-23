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23 серпня 2019, пʼятниця, 21:43 9
Суспільство 2019-08-23T22:15:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: в Одесі розгорнули 28-метровий прапор з десятками паперових корабликів

Фото дня: в Одесі розгорнули 28-метровий прапор з десятками паперових корабликів

28-метровий прапор в Одесі. Фото:
28-метровий прапор в Одесі. Фото: "Пушкінська"

На Потьомкінських сходах в Одесі на честь дня українського прапора яскраво розкрили 28-метровий прапор України, повідомляє "Пушкінська", публікуючи відповідні фото.

28-метровий прапор в Одесі.28-метровий прапор в Одесі.

У розкритті 28-метрового прапора взяли участь понад 50 осіб. Після цього всі присутні заспівали гімн України.

Захід проходив під акомпанемент оркестру, що стояв біля Дюка. Музиканти також виконали гімн України.

28-метровий прапор в Одесі. Фото: 28-метровий прапор в Одесі. Фото: "Думська"

Моряки, які брали участь у дійстві, тримали в руках паперові кораблики. Так вони висловили підтримку своїм ув'язненим побратимам.

Як повідомляє "Думська", прапором "попливли" десятки паперових корабликів - на підтримку захоплених у Керченській протоці українських моряків, які знаходяться в російській в'язниці.

Акцію цьогоріч вирішили присвятити всім заручникам "путінського" режиму - політичним в'язням і військовополоненим.

Паперові кораблики в Одесі. Фото: Паперові кораблики в Одесі. Фото: "Пушкінська"

Як повідомляли Українські Новини, Росія і Україна обговорюють обмін утримуваними громадянами "33 на 33".

Раніше в центрі Донецька вивісили прапор України і прозвучав національний гімн.

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