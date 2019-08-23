Зеленский в День флага присвоил почетные наименования воинских частей

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Соответствующий указ Президента озвучили на Софийской площади в Киеве, где в пятницу, в День Флага - 23 августа, состоялась церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины, сообщает "Новинарня".

После поднятия флага на мачте глава государства вручил ленты с почетными наименованиями к флагам командирам подразделений ВС, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Было объявлено о том, что:

28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ присвоено почетное наименование имени Рыцарей Зимнего Похода (поход Армии Украинской Народной Республики по тылам Красной и Добровольческой армий под руководством генерала Михаила Омельяновича-Павленко 6 декабря 1919 - 6 мая 1920)

92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ - почетное наименование имени Кошевого атамана Ивана Сирко (Иван Сирко; 1605-1680, Украинский полководец, казацкий предводитель, полковник, кошевой атаман Запорожской Сечи и всего Войска Запорожского Низового)

17-й отдельной танковой Криворожской бригаде ВСУ - почетное наименование имени Константина Пестушко (Константин Пестушко, он же Константин Степовой-Блакитный, 1898-1921, Украинский военный деятель, атаман Степной дивизии, Главный атаман Холодного Яра)

456-й бригаде транспортной авиации ВС ВСУ - почетное наименование имени Дмитрия Майбороды (Дмитрий Майборода, 1980-2014, командир экипажа самолета Ан-26 456-й бригады, погиб 14 июля 2014-го, отведя подбитый российской ракетой транспортный самолет от населенных пунктов на Луганщине; Герой Украины);

Южному территориальному управлению Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование Одесское;

15-му полку Национальной гвардии - почетное наименование Славянский;

105-му пограничному отряду ГНСУ - почетное наименование имени князя Владимира Великого;

17-му пограничному отряду ГНСУ - почетное наименование имени полковника Александра Жуковского (Александр Жуковский, 1884- ?, украинский общественно-политический и военный деятель, полковник Армии УНР, Военный министр УНР).

Зеленский, обращаясь к командирам, которые получали ленты, говорил фразы: "Спасибо", "Благодарю вас за все", "Спасибо за службу", "Слава Украине", "Берегите себя".

Вместе с Владимиром Зеленским Государственный Флаг подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины полковник Сергей Рекун, курсант 3-го курса Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут - дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года вблизи Славянска Анастасия Каминская.

Поднятие флага происходило в сопровождении гимна, исполненного военным оркестром, и залпов.

Участие в торжествах также приняли чиновники, представители силовых ведомств, другие почетные гости. Кроме того, на мероприятии присутствовали ветераны-защитники Украины, военнослужащие различных родов войск и дети в национальных костюмах.

На Софийской площади состоялось прохождение почетного караула различных родов войск и строевые упражнения с оружием.

На площади уже смонтировано сцену для запланированного на вечер праздничного концерта. По периметру площадь огорожена ограничительным металлическим забором.

День флага 2019. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Как сообщали Українські Новини, в Офисе Президента также утвердили план мероприятий ко Дню независимости Украины.

Кроме того, организаторы альтернативного "Марша защитников Украины" договорились с ОПУ о смещении времени проведения шествия в День независимости Украины.