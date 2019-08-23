Зеленский в День флага присвоил почетные наименования воинских частей

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.\r\nСоответствующий указ Президента озвучили на Софийской площади в Киеве, где в пятницу, в День Флага - 23 августа, состоялась церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины, сообщает "Новинарня".\r\nПосле поднятия флага на мачте глава государства вручил ленты с почетными наименованиями к флагам командирам подразделений ВС, Нацгвардии и Госпогранслужбы.\r\nБыло объявлено о том, что:\r\n\r\n28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ присвоено почетное наименование имени Рыцарей Зимнего Похода (поход Армии Украинской Народной Республики по тылам Красной и Добровольческой армий под руководством генерала Михаила Омельяновича-Павленко 6 декабря 1919 - 6 мая 1920)\r\n92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ - почетное наименование имени Кошевого атамана Ивана Сирко (Иван Сирко; 1605-1680, Украинский полководец, казацкий предводитель, полковник, кошевой атаман Запорожской Сечи и всего Войска Запорожского Низового)\r\n17-й отдельной танковой Криворожской бригаде ВСУ - почетное наименование имени Константина Пестушко (Константин Пестушко, он же Константин Степовой-Блакитный, 1898-1921, Украинский военный деятель, атаман Степной дивизии, Главный атаман Холодного Яра)\r\n456-й бригаде транспортной авиации ВС ВСУ - почетное наименование имени Дмитрия Майбороды (Дмитрий Майборода, 1980-2014, командир экипажа самолета Ан-26 456-й бригады, погиб 14 июля 2014-го, отведя подбитый российской ракетой транспортный самолет от населенных пунктов на Луганщине; Герой Украины);\r\nЮжному территориальному управлению Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование Одесское;\r\n15-му полку Национальной гвардии - почетное наименование Славянский;\r\n105-му пограничному отряду ГНСУ - почетное наименование имени князя Владимира Великого;\r\n17-му пограничному отряду ГНСУ - почетное наименование имени полковника Александра Жуковского (Александр Жуковский, 1884- ?, украинский общественно-политический и военный деятель, полковник Армии УНР, Военный министр УНР).\r\n\r\nЗеленский, обращаясь к командирам, которые получали ленты, говорил фразы: "Спасибо", "Благодарю вас за все", "Спасибо за службу", "Слава Украине", "Берегите себя".\r\n\r\nВместе с Владимиром Зеленским Государственный Флаг подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины полковник Сергей Рекун, курсант 3-го курса Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут - дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года вблизи Славянска Анастасия Каминская.\r\nПоднятие флага происходило в сопровождении гимна, исполненного военным оркестром, и залпов.\r\nУчастие в торжествах также приняли чиновники, представители силовых ведомств, другие почетные гости. Кроме того, на мероприятии присутствовали ветераны-защитники Украины, военнослужащие различных родов войск и дети в национальных костюмах.\r\nНа Софийской площади состоялось прохождение почетного караула различных родов войск и строевые упражнения с оружием.\r\nНа площади уже смонтировано сцену для запланированного на вечер праздничного концерта. По периметру площадь огорожена ограничительным металлическим забором.\r\n\r\nДень флага 2019. Фото: facebook.com\/zelenskiy95\r\nКак сообщали Українські Новини, в Офисе Президента также утвердили план мероприятий ко Дню независимости Украины.\r\nКроме того, организаторы альтернативного "Марша защитников Украины" договорились с ОПУ о смещении времени проведения шествия в День независимости Украины.