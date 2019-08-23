У липні промислове виробництво скоротилося на 0,2%

У липні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 0,2% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 1,1% (скоригованих) порівняно з липнем 2018 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.



При цьому в липні 2019 року промвиробництво збільшилося на 3,6% (не скоригованих на ефект календарних днів) і скоротилося на 0,6% (скоригованих) порівняно з червнем 2019 року.



У січні-липні 2019 року порівняно з січнем-липнем 2018 року промвиробництво зросло на 0,4%.



Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2019 року промислове виробництво скоротилося на 1,8% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 1,8% (скоригованих) порівняно з лютим 2018 року.



У березні 2019 року промислове виробництво зросло на 2,1% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 2,7% (скоригованих) порівняно з березнем 2018 року.



У квітні 2019 року промислове виробництво зросло на 5,2% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 4,4% (скоригованих) порівняно з квітнем 2018 року.