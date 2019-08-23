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23 серпня 2019, пʼятниця, 17:42 11
Економіка 2019-08-23T19:45:02+03:00
Українські Новини
У липні промислове виробництво скоротилося на 0,2%

У липні промислове виробництво скоротилося на 0,2%

Промислове виробництво. Фото: bigstockphoto.com
Промислове виробництво. Фото: bigstockphoto.com

У липні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 0,2% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 1,1% (скоригованих) порівняно з липнем 2018 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

При цьому в липні 2019 року промвиробництво збільшилося на 3,6% (не скоригованих на ефект календарних днів) і скоротилося на 0,6% (скоригованих) порівняно з червнем 2019 року.

У січні-липні 2019 року порівняно з січнем-липнем 2018 року промвиробництво зросло на 0,4%.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2019 року промислове виробництво скоротилося на 1,8% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 1,8% (скоригованих) порівняно з лютим 2018 року.

У березні 2019 року промислове виробництво зросло на 2,1% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 2,7% (скоригованих) порівняно з березнем 2018 року.

У квітні 2019 року промислове виробництво зросло на 5,2% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 4,4% (скоригованих) порівняно з квітнем 2018 року.

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