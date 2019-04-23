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23 апреля 2019, вторник, 18:46 165
Экономика 2019-04-23T18:54:10+03:00
Українські Новини
В марте промышленное производство выросло на 2,1%

В марте промышленное производство выросло на 2,1%

Промышленное производство. Фото: bigstockphoto.com
Промышленное производство. Фото: bigstockphoto.com

В марте 2019 года промышленное производство, которое в феврале упало на 1,8% выросло на 2,1% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 2,7% (скорректированных) по сравнению с мартом 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в марте 2019 года промпроизводство выросло на 12,0% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,4% (скорректированных) по сравнению с февралем 2019 года.

В январе-марте 2019 года по сравнению с январем-мартом 2018 года промпроизводство сократилось на 0,9%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 промпроизводство выросло на 1,1%.

Ранее промышленное производство снова сократилось.

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