В марте промышленное производство выросло на 2,1%

В марте 2019 года промышленное производство, которое в феврале упало на 1,8% выросло на 2,1% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 2,7% (скорректированных) по сравнению с мартом 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в марте 2019 года промпроизводство выросло на 12,0% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,4% (скорректированных) по сравнению с февралем 2019 года.

В январе-марте 2019 года по сравнению с январем-мартом 2018 года промпроизводство сократилось на 0,9%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 промпроизводство выросло на 1,1%.

Ранее промышленное производство снова сократилось.