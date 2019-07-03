В Киеве во дворе дома мотоциклист сбил пятилетнего ребенка

В Оболонском районе города Киев произошло ДТП с потерпевшим, причем, пострадал маленький ребенок. Авария произошла возле жилого дома на улице Северной, а сбил ребенка водитель мотоцикла.

В данный момент это дело уже дошло до суда. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры сообщает Информатор.

Как было установлено в ходе следствия, мотоциклист нарушил правила дорожного движения и сбил мальчика 2014 года рождения, который за рулем детского велосипеда просто стоял у края дороги. В результате столкновения мальчик получил травмы средней степени тяжести. Сам же злоумышленник находился за рулем мотоцикла Lifan без разрешительных документов.

По сути произошедшего было открыто уголовное дело по части 1 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, которое нанесло потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести) УК Украины. Теперь же материалы дела направили в суд. Виновнику грозит от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 до 8 500 гривен) или исправительные работы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без этого.