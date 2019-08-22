В Киеве женщина-водитель перепутала педали и сбила маму и ребенка

В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном.Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киева.

59-летняя женщина-водитель задним ходом въехала в другую женщину с ребенком, которые проходили сзади.

Как написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook, ДТП произошло на Днепровской набережной, 19а.

Свидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутала педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Киеве Tesla отправила Range Rover на пешеходов: пострадали четыре человека.

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