В Киеве женщина-водитель перепутала педали и сбила маму и ребенка

В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном.Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киева. \r\n59-летняя женщина-водитель задним ходом въехала в другую женщину с ребенком, которые проходили сзади.\r\nКак написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook, ДТП произошло на Днепровской набережной, 19а.\r\nСвидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутала педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории", – говорится в сообщении.\r\nПравоохранители отметили, что сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.\r\n\r\n\r\nРанее в Киеве Tesla отправила Range Rover на пешеходов: пострадали четыре человека.\r\nТакже в Киеве на Академгородке Mersedes насмерть сбил девушку и скрылся.