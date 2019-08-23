Сенсорна кнопка в Раді може викликати проблеми у прийнятті рішень, - Разумков

Лідер партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков заявив, що впровадження сенсорної кнопки у Верховній Раді не передбачено законом у той час, як у Раді розповіли, чи встигнуть встановити сенсорні кнопки до першого засідання нового парламенту

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські новини.

"Вона сьогодні, наскільки мені відомо, не передбачена регламентом Верховної Ради України та її впровадження може викликати проблеми при прийнятті рішень", - сказав Разумков.

Майбутній депутат зазначив, що система може мати проблеми з сертифікацією, оскільки вона зберігається понад 12 років і що вона не зможе протидіяти неперсональному голосуванню.

Лідер "Слуги народу" підкреслив, що партія має намір боротися з неперсональним голосуванням шляхом зміни законодавства, аж до запровадження кримінальної відповідальності і позбавлення повноважень депутата.

Представник Президента в Раді Руслан Стефанчук додав, що депутат буде використовувати діючу систему голосування.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вніс законопроект, за яким кнопкодави в Раді заплатять по $3 тисячі.

Тим часом КС скасував закон про мовну політику через "кнопкодавство" у Раді.