Сенсорна кнопка в Раді може викликати проблеми у прийнятті рішень, - Разумков

Лідер партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков заявив, що впровадження сенсорної кнопки у Верховній Раді не передбачено законом у той час, як у Раді розповіли, чи встигнуть встановити сенсорні кнопки до першого засідання нового парламенту.\r\nПро це він повідомив на брифінгу, передають Українські новини.\r\n"Вона сьогодні, наскільки мені відомо, не передбачена регламентом Верховної Ради України та її впровадження може викликати проблеми при прийнятті рішень", - сказав Разумков.\r\nМайбутній депутат зазначив, що система може мати проблеми з сертифікацією, оскільки вона зберігається понад 12 років і що вона не зможе протидіяти неперсональному голосуванню.\r\nЛідер "Слуги народу" підкреслив, що партія має намір боротися з неперсональним голосуванням шляхом зміни законодавства, аж до запровадження кримінальної відповідальності і позбавлення повноважень депутата.\r\nПредставник Президента в Раді Руслан Стефанчук додав, що депутат буде використовувати діючу систему голосування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський вніс законопроект, за яким кнопкодави в Раді заплатять по $3 тисячі.\r\nТим часом КС скасував закон про мовну політику через "кнопкодавство" у Раді.