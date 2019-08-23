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23 серпня 2019, пʼятниця, 08:07 16
Суспільство 2019-08-23T09:00:01+03:00
Українські Новини
Україна святкує День прапора: офіційна церемонія відбудеться на Хрещатику

Україна святкує День прапора: офіційна церемонія відбудеться на Хрещатику

Прапор Украины.Украина.Фото:pixabay.com
Прапор Украины.Украина.Фото:pixabay.com

У День прапора, 23 лютого, о 10:00 відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.

Біля Київської міської державної адміністрації відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України за участю керівництва міста, ветеранів АТО, ООС, сімей Героїв Небесної сотні і сімей загиблих учасників Антитерористичної операції і Операції об'єднаних сил на Сході України.

Також відбудеться урочисте вручення паспортів громадян України юним киянам, переможцям шкільних олімпіад, творчих фестивалів, спортивних змагань, активістам учнівського самоврядування.

Урочиста церемонія відбудеться на вулиці Хрещатик, 36.

Нагадаємо, в 2004 році Президент Леонід Кучма своїм указом заснував День державного прапора України, який щорічно відзначається 23 серпня.

У 2009 році Президент Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін затвердив план заходів до Дня незалежності.

Раніше в Офісі Президента також затвердили план заходів до Дня незалежності України.

Крім того, організатори альтернативного "Маршу захисників України" домовилися з Офісом Президента про зміщення часу проведення ходи в День незалежності України.

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