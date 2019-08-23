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23 серпня 2019, пʼятниця, 08:00 13
Силові структури 2019-08-23T09:15:01+03:00
Українські Новини
"Режим тиші" ООС: бойовики 13 раз обстріляли позиції ВСУ, є поранені

"Режим тиші" ООС: бойовики 13 раз обстріляли позиції ВСУ, є поранені

Протягом доби, 22 серпня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим тиші", двоє українських військових в результаті обстрілу отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Бойовики здійснювали обстріл з гранатометів різних систем, снайперського і стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник зробив 9 обстрілу позицій Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – 4 рази.

За інформацією Штабу ООС, за минулу добу внаслідок обстрілу ворожих двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила у Facebook, що у середу, 21 серпня, на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по врегулюванню ситуації на Донбасі українська сторона заявила про готовність почати відновлення моста в Станиці Луганській і домовилася про продовження режиму тиші на Донбасі з початку навчального року. Раніше, в штабі ООС повідомляли, що в Станиці Луганській не могли почати розмінування мосту через відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків.

Раніше повідомлялося, що заміновані території на Донбасі тепер можна подивитися онлайн: з'явилася інтерактивна карта.

Також 20 серпня на Донбасі під час обстрілу бойовиків поранений боєць ЗСУ.

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